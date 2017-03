Ferguson: Dominaciji Španaca se bliži kraj

Jedan od najboljih trenera u istoriji Sir Aleks Ferguson smatra da će dominacija španskih klubova u evropskim takmičenjima biti prekinuta onda kada Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo budu pri kraju karijere.

Legendardni Škotlanđanin smatra da je u svakom vremenu postojao klub ili zemlja koji su bili za stepenik iznad svih.

"Dominacija je ciklična. Devedesetih, dominirali Milan i Italija. Bajern i Ajaks su bili najbolji 70-ih, Liverpul 80-ih. Engleska je krajem prošle decenije konstantno imala po tri učesnika polufinala, i to je bio vrhunac Premier lige", rekao je Ferguson za ESPN i dodao:

"Danas su to Španci. U to nema sumnje. Ali to može da se promijeni kada Ronaldo i Mesi ostare. Ko će njih da zamijeni?"

Drugu godinu zaredom u četvrtfinale Lige šampiona plasirao se samo jedan engleski tim, dok u sezoni 2014/15 Premier liga nije imala nijednog predstavnika u najboljih osam. Za to vrijeme, španski klubovi su osvojili sve evropske trofeje u posljednje tri godine.

(Sport Klub)