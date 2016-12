Francuz želi da bude važan šraf "tobdžijama"

Iako je sada obično džoker Arsena Vengera, Olivije Žiru nagovjestio je produženje ugovora sa "tobdžijama".

Isto kao i Aleksis Sančes i Mesut Ozil, francuski reprezentativac ima ugovor do ljeta 2018. ali 30-godišnjak želi i poslije toga da ostane na Emirejts stadiona.

"Vratio sam se poslije napornog Eura i na neki način, ovo je dobro, jer je moje tijelo moglo da se odmori. Imao sam i jednu povredu, pa sam ispao iz ritma i iz prvog tima. Ali, i dalje se osjećam kao važan šraf i želim da ostanem ovdje", rekao je Žiru.

On je dodao i to da je ubjeđen da tim može do kraja sezone da se bori za titulu i da može da osvoji bar jedan trofej na proljeće.

(Sport klub)