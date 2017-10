Fudbaleri BiH trenirali na "Grbavici

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras su obavili jedini trening na ”Grbavici” uoči subotnje utakmice na ovom stadionu s Belgijom.

Trenirali su svi igrači koji su se pojavili na pripremama, odnosno nije bilo novih problema s povredama.

Trening je za javnost i predstavnike brojnih medija bio otvoren prvih 15 minuta, nakon čega su selektor Mehmed Baždarević i njegovi saradnici u stručnom štabu sa igračima radili iza "zatvorenih vrata". Pokušali su tada uigrati određene taktičke varijante, ali i osjetiti teren "Grbavice" na kojem će nacionalni tim BiH igrati prvi put poslije 10. avgusta 2010. godine, kada je remizirao u prijateljskoj utakmici sa Katarom - 1:1.

"U ekipi vlada sasvim normalna atmosfera. Nema nervoze, pripreme obavljamo na najbolji način i nadamo se pobjedi", rekao je Asmir Begović, golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, prije večerašnjeg treninga.

Kaže da je proteklih dana u Engleskoj razgovarao s Hazardom, belgijskim reprezentativcem o subotnjoj utakmici devetog kola grupe "H" kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo "Rusija 2018" zakazanoj za 18 sati na "Grbavici".

"Pokupili smo djecu iz škole. Uglavnom, bila je to neozbiljna priča. Šalili smo se oko utakmice. Pitao me kakav je grad Sarajevo i to ga je interesovalo", kazao je Begović, koji smatra da se utakmica prije godinu dana, koju je BiH u Belgiji izgubila 0:4, neće ponoviti u subotu u Sarajevu.

"To je bilo prije godinu dana i na to trebamo misliti. Ovo je sasvim druga utakmica. Bitno je da napravimo što manje grešaka, odigramo pametno. Na tome trebamo bazirati igru i vjerujem da ih možemo pobijediti", naglasio je Begović, javlja Anadolija.

Do duela s jednom od najboljih selekcija današnjice, popularno zvani "zmajevi" sutra ujutro imat će i drugu video analizu protivnika te naveče obaviti posljednji trening pred "utakmicu odluke".

Meč devetog kola grupe "H" kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo "Rusija 2018" u popularnoj "dolini ćupova" od izuzetne je važnost za BiH, koja mora pobijediti favorizovanu Belgiju da bi zadržala šanse za plasman u baraž. Osim trijumfa nad učesnikom narednog Mundijala, BiH za doigravanje mora osvojiti tri boda i u posljednjem kolu, 10. oktobra u susretu sa Estonijom u Talinu.

Utakmica BiH - Belgija igra se u subotu, 7. oktobra, od 18 sati.