Fudbaleri Širokog Brijega putuju na revanš sa Ordabašijem

Rezultat iz prve utakmice, pobjeda od 2:0, neće zavarati i opustiti Širokobriježane u revanšu protiv Ordabašija.

Lijevi bek Josip Barišić kaže da on i njegovi saigrači ne bježe od uloge favorita, ali su svjesni da i pored dobre zalihe stvorene na "Pacari" Kazahstanci još uvijek nisu potpuno neutralisani.

"Napravili smo sjajnu podlogu na našem terenu. Imamo dva gola prednosti, pritom nismo primili gol, ali daleko od toga da smo posao završili. Protivnik je na 'Pecari' samo ranjen. Pred nama je, iako olakšan, ipak još uvijek zahtjevan zadatak koji moramo riješiti ozbiljnom igrom i pristupom u Kazahstanu. Još uvijek nije sve gotovo", poručio je Barišić.

Ekipa će na dalek put krenuti danas u jutarnjim satima. Prvo autobusom do Dubrovnika, zatim avionom do Istanbula, a onda do krajnje destinacije u Kazahstanu.

"Dalek put je mala prepreka. Bilo bi bolje da smo negdje bliže, ali nastojaćemo se prilagoditi vremenskoj razlici", kazao je Barišić i dodao:

"I dok su pred prvu utakmicu šanse bile 50:50, sada možemo smjelo reći da smo favoriti. Međutim, o protivniku takođe i dalje imamo visoko mišljenje. To je dobra ekipa, znaju šta rade, igraju šablonski i mogu nam napraviti probleme ako ih ne shvatimo ozbiljno."

Većina bh. fudbalske javnosti složila se da su puleni Gorana Sablića u prvom susretu igrali lepršavo i zadivljujuće. Od toga dobrim dijelom neće odstupiti ni u uzvratu, ali taktika ipak mora biti nešto drugačija u određenim fazama igre.

"Sada se sigurno nećemo otvoriti odmah na startu. Jednostavno nema potrebe za neku ofanzivu od prve minute. Gledaćemo hoće li oni krenuti otvorenije, pa onda reagovati. Ako nam se ukaže rupa u njihovoj igri, iskoristićemo je, a onda bi njima u tom slučaju trebala četiri gola za prolaz dalje. Imamo namjeru bazirati se na našu prepoznatljivu igru, čvrsto, agresivno, od noge do noge i bez puno nabijanja lopti. Ne jurimo rezultat. Odgovara nam svaki koji nas vodi u drugi krug", istako je Barišić.

Igrači su juče odradili posljednji trening u Širokom Brijegu. Povreda nema i svi su spremni za revanš, koji se igra u četvrtak. Ukoliko se plasiraju u drugo pretkolo Lige Evrope, protivnici osvajačima Kupa BiH biće fudbaleri Aberdina iz Škotske.

"O tome još uvijek niko u ekipi ne razmišlja. Sada je jedini protivnik Ordabaši. Kada to završimo, možemo pričati o narednom koraku", zaključio Barišić.

Otišao Repić

Ofanzivni vezni igrač Antonio Repić sporazumno je raskinuo ugovor sa Širokim Brijegom. On je prije kluba sa "Pecare" igrao za Mosor, Dugopolje, Solin i Istru. U minuloj sezoni za sada već bivši klub u BHT Premijer ligi upisao je 12 nastupa, te dva u Kupu BiH. Jednom je bio strijelac.