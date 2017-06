Fudbaleri Širokog u četvrtak na "Pecari" domaćini Ordabašiju

Nismo pod pritiskom i imperativom pobjede, a ta smirenost je dobar temelj za dobar rezultat, kazao je Goran Sablić, šef stručnog štaba fudbalera Širokog Brijega, uoči prve utakmice prvog pretkola Lige Evrope protiv kazahstanskog Ordabašija.

Malo vremena za kvalitetne pripreme, minimalan broj odigranih utakmica i nedovoljan broj dovedenih pojačanja do sada, sve su to otežavajući faktori za osvajače Kupa BiH uoči utakmice na "Pecari" protiv protivnika koji je pritom zbog udaljenosti i poprilična nepoznanica na našim prostorima. Ipak, bez obzira na sve, svoj plasman u drugi krug ne dovode u pitanje i čvrsto vjeruju da već u četvrtak nakon prvih 90 minuta mogu stvoriti zalihu za kakavtakav miran revanš.

"Spremni smo onoliko koliko možemo biti nakon tri tjedna priprema. Nije bilo dovoljno vremena da uradimo sve planirano, ali smo kvalitetno odradili sve ono što smo mogli i nadam se da će to biti dovoljno za jedan učinkovit nastup u četvrtak", kazao je Sablić.

Širokobriježani su u pripremnom periodu uspjeli odigrati tek jednu test utakmicu. Generalka protiv Željezničara završena je rezultatom 1:1.

"To su neke od manjkavosti u našim pripremama. Sigurno da bi bilo puno bolje da smo imali vremena za više mečeva, ali ono što me raduje jeste da je momčad dobro odreagirala u toj utakmici. Došla su nam do sada samo tri nova igrača, Josip Ćorić, Luka Grubišić i Luka Begonja, a optimalno nam fali još jedno kvalitetno rješenje u obrani i krilni napadač", istakao je Sablić.

Spletom okolnosti Široki je uoči žrijeba prvo izgubio status nositelja, a potom i nakon žrijeba odlukom UEFA umjesto u gostima prvu će utakmicu igrati ipak kući.

"Promjena domaćinstva nije nas poremetila. Čak nam ide naruku da je prva doma, s obzirom na to da u ovom periodu svaki dodatni dan za trening puno znači. Dobili smo tako još dva dana umjesto u putu da provedemo na treningu. Može se u dva dana mnogo toga još napraviti i popraviti i zato ćemo to iskoristiti na najbolji način", dodao je strateg tima sa "Pecare".

O rivalu, iako je daleko, sakupili su dosta informacija.

"Kvalitetna su momčad i veoma iskusna. U svojim redovima broje nekoliko reprezentativaca, a uz to su za razliku od nas u takmičarskoj formi sa 19 prvenstvenih utakmica iza sebe. Da li su favoriti? Mislim da ne. Nismo ni mi. Mislim da su šanse podjednake i da možemo proći u drugu rundu", tvrdi Sablić.

Dobra vijest za Široki je da nema povrijeđenih igrača izuzev Ivana Barabana, koji se oporavlja od loma noge još od meča sa Mladosti iz Doboj Kaknja.