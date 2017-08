Fudbalerima nije lako kad su one na tribinama

Navijači su sastavni dio fudbalskih utakmica, ali slavu onima koji podršku timovima pružaju svojim glasom, posljednjih godina kradu ljepotice koje svoje heroje bodre na malo drugačije načine.

Svi smo čuli za Larisu Rikelme koja pred svako takmičenje reprezentacija, na kojem učestvuje njen Paragvaj, obeća da će sa sebe baciti odjeću ako fudbaleri ove reprezentacije ostvare određeni uspjeh.

I Larisa je samo jedna u moru navijačica koje na ovakve i slične načine podržavaju fudbalere.

Vjerovatno vam je poznat i slučaj srpske starlete Nataše Šavije, koja je otišla korak dalje i obećala da će "Orliće" oralno zadovoljiti ako osvoje svjetsko prvenstvo. "Orlići" su svoj posao odradili, a da li je Šavija svoj to nije poznato, ali se i ona skinula gola u čast mladih sportista.

Ne možemo da zaobiđemo ni Nives Celziju, još jednu damu iz regiona, koja uvijek vatreno bodri sportiste Hrvatske. Do duše, ona se nije skidala, ali je pred SP 2014. godine snimila pjesmu "Take me to Brasil". Ona je u spotu pokazala savršeno isklesano tijelo i pružila podršku, ne samo hrvatskim, već svim fudbalerima koji su se u Brazilu borili za "fudbalsku boginju".

Fudbalski klub Milan možda ima i najvjerniju navijačicu. To je Klaudija Romani, poznati model, koji je uvijek uz svoj klub. Klaudija je inače i fudbalski sudija.

Ruska novinarka Julijana Tretjak zagriženi je fan Spartaka iz Moskve. Toliko voli ovaj klub da je fudbalere, ali i ostale navijače kluba, počastila svojim golišavim fotkama kada je Spartak osvojio titulu u Rusiji nakon 16 godina.

Ješ jedno TV lice koje voli fudbal je i francuska prezenterka vremenske prognoze Doria Tilier, koja je gola trčkarala po livadi kada su se Francuzi plasirali na vropsko prvenstvo. Naravno, ona je to za vrijeme kvalifikacija i obećala.

Obećanje je dala i Frančeska Kiprijani. Ona je rekla da će da se riješi odjeće ako Italijani osvoje Evropsko prvenstvo, ali su pripadnici jačeg pola ostali uskraćeni za to jer fudbaleri sa "čizme" nisu došli do titule.

Naravno tu je još mnogo navijačica koje svakodnevno bodre borce na zelenim površinama, ali mi ne možemo sve da ih nabrojimo.

