GOŠK platio slobodu Miljenka Bošnjaka

Fudbaler Miljenko Bošnjak priključio se ponovo pripremama svoga kluba - GOŠK iz Gabele nakon što je u ponedjeljak pušten iz zatvora u Mostaru.

Hrvatski internacionalac, umjesto devet mjeseci na koliko je bio osuđen zbog učestvovanja u namještanju utakmica u poznatoj aferi "Ofsajd" u Hrvatskoj, iza rešetaka je proveo 21 dan. Iz federalnog prvoligaša odlučili su da plate slobodu svog igrača, koji je zatvorsku kaznu zamijenio novčanom, ali ni nju nije mogao da isplati.

Tu je uskočio GOŠK sa 22.500 KM, a zanimljivo je da su sredstva prikupili na nedavno odigranom 27. memorijalnom turniru "Andrija Anković".

"On je naš igrač već četiri-pet godina, tačnije došao je kod nas nakon te afere u Hrvatskoj. Mi s njim nismo imali nikakvih neugodnih situacija, negativnih posljedica i sve što se ranije dešavalo u vezi s njim mi smo stavili u drugi plan. Šta je bilo - bilo je, on je za nas veoma važan igrač već duži period i učinili smo sve potrebno i legalno kako bismo ga izvukli iz zatvora. On je u ponedjeljak pušten na slobodu i odmah je počeo trenirati s nama", kazao je Andrija Jurković, direktor NK GOŠK.

Iz Nogometnog saveza Federacije BiH najavili su da će cijeli slučaj preispitati. Nastojaće, kažu, da utvrde može li igrač sa takvom prošlošću i dalje biti registrovan za takmičenja.

"Što se tiče samog treninga, u tom dijelu Nogometni savez Federacije BiH ne može reagovati, odnosno nemamo pravo nikome zabraniti da trenira. Međutim, kada je u pitanju sama registracija, s obzirom na pozadinu cijelog slučaja ostaje da se vidi da li će pomenuti igrač moći biti i dalje registrovan, odnosno imati pravo nastupa. Mi ćemo sačekati prvo reakciju Kantonalnog saveza, odnosno ispoštovati proceduru, a kad dobijemo dokumentaciju slučaj će svakako detaljno razmotriti naše nadležne komisije. Riječ je o Komisiji za status igrača i Komisiji za takmičenje i eventualno još neka tijela Saveza. Sada je rano bilo šta konkretno reći o tome", saopštili su iz Nogometnog saveza Federacije.

Gabeljani poručuju da u svemu ovome nema ništa sporno.

"Ne vidim kako bi njegova registracija bila upitna. On je osuđen u Hrvatskoj, mi smo ga nakon toga registrovali i uredno je igrao za nas već godinama i u prvom dijelu ove sezone. Kad je došlo da odsluži kaznu, on nije imao novca da plati i završio je iza rešetaka. Mi smo reagovali, sva sredstva od turnira odlučili uplatiti i on je pušten na slobodu. Dakle, on je kažnjen, odslužio je svoje na ovaj ili onaj način i nema nijedan razlog za zabranu nastupa. Nismo nikoga kontaktirali u Savezu, ali ne mislim da će biti problema po tom pitanju", smatra Jurković.

Bošnjak je jedan od 15 igrača osuđenih u aferi "Ofsajd". Između ostalih, osuđeni su sportski direktor i sin vlasnika Bošnjakovog bivšeg kluba Croatia Sesvete Tomislav Zubak, te saigrači Ivan Banović, Jasmin Agić i Ante Pokrajčić.