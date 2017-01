Galin fudbalski globtroter

Malta, Alžir i Tajland egzotine su destinacije na kojima je nastupao Miloš Galin, bh. internacionalac i fudbalski globtroter (ovjek koji zbog sporta i zadovoljstva putuje po svijetu), kojem bi nova desitancija trebalo da bude Indonezija.

Fudbalski put je poeo na bh. terenima, gdje je napravio prve fudbalske korake, a ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu i putovanju ga je vrlo brzo odvela u bijeli svijet. Može da se pohvali da je igrao u Grkoj, Malti, Alžiru, kao i u mnogim klubovima u BiH i Srbiji.

Fudbalski put bi trebalo da nastavi u Bali junajtedu u Indoneziji, što će mu biti 16. klub i šesta zemlja u kojoj će da nastupa, a ima samo 26 godina.

"Dogovor sa Balijem je praktino gotova stvar, imali smo usmeni dogovor preko telefona, ostao je još definitivni zakljuak na relaciji menadžer klub i nadam se da ću uskoro otići u Indonenziju", rekao je Galin, koji je za "Nezavisne" priao o iskustvima u pealbi.

Korpulentni napada je ponudu iz Indonezije imao i prethodne godine, ali zbog suspenzije ove zemlje od strane FIFA tada nije realizovan transfer. Galin je prethodnu sezonu proveo na Tajlandu, gdje je igrao za Nara i Udon junajted, a iz Zemlje hiljadu osmijeha nosi samo pozitivna iskustva.

"Tajland je predivna zemlja, odakle nosim predivne uspomene, kako iz fudbala, tako i iz privatnog života. Nadam se da ću se jednog dana vratiti. Radi se o zemlji s prelijepom obalom i morem, mirnim i egzotinim nainom života. Klubovi su organizovani na zavidnom nivou, ulažu dosta novca i dovode dosta dobre igrae, podigli su kvalitet lige, fudbal je u velikoj ekspanziji", kaže Galin.

Za razliku od Evrope, gdje smo esto svjedoci incidenata i pogrdnih skandiranja s tribina, širom Zemlje slobodnih, kako još zovu ovu ostrvsku državu jer nikada nije bila kolonizovana, vlada drugaija atmosfera.

"Ljudi na Tajlandu mnogo vole fudbal, tribine su uvijek popunjene do posljednjeg mjesta. U odnosu na Evropu, u Aziji su navijai miroljubivi, nikada ne dolazi do sukoba i obrauna. Ljudi dolaze na utakmice porodino sa djecom i uživaju gledajući fudbal i bodreći svoje klubove", ne krije oduševljenje sportskom kulturom u istonim zemljama Galin.

Prošlu godinu završio je na Malti, a osim nje pamti i period u Alžiru, gdje je igrao za najveći klub Šabab Rijad Beluizdad.

"Mogu reći da sam tamo osjetio prave fudbalske ari, kako na terenu tako i van njega. Kvalitet fudbala je na visokom nivou, primanja su ogromna. Ipak, ono zbog ega se fudbal igra to su navijai, tamo je to nevjerovatno. Veliki su fanatici, nikada neću zaboraviti prvu utakmicu, derbi pred oko 44.000 navijaa, nešto nevjerovatno. Tu sam iskusio i igranje afrike Lige šampiona, u fudbalskom smislu to je bio vrhunac moje dosadašnje karijere", kazao je Galin.

Želja mu je i da jednog dana zaigra za reprezentaciju BiH, ali smatra da je to teško ostvarivo.

"Sigurno da je svakom igrau želja da igra za svoju domovinu i svi smo u fudbalskim poecima maštali o tome. Mislim da je to teško ostvarivo jer sam krenuo nekim drugim putem, ligama i klubovima koji nisu toliko atraktivni da bih iz njih mogao zaigrati za reprezentaciju", rekao je Galin i dodao da voli da gleda kako igra bh. reprezentativac Edin Džeko, koji je za njega jedan od najboljih napadaa u Evropi i njegov idol.

"Rado se vraćam kući"

Miloš Galin, bh. fudbaler, je iz Bosanskog Petrovca i kaže da voli da se vrati u rodni kraj kada mu to obaveze dozvole.

"Svi mi koji igramo u inostranstvu volimo da se vratimo zaviaju i uvijek rado dođem kući kada sam na odmoru. Otkad igram u Aziji slabije dolazim jer se tamo igra tokom cijele godine pa nemam mnogo vremena", rekao je on.