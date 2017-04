Gdje je "sletjela" lopta poslije Vidalovog penala?

Arturo Vidal je na sinoćnjem meču mogao da bude apsolutni heroj Minhena pred revanš meč četvrtfinala Lige šampiona sa Real Madridom.

Umjesto toga, promašio je penal, Real je preokrenuo rezultat, a navijači se i dalje pitaju gdje je odletjela lopta poslije Vidalovog šuta.

Arturo Vidal je izveo penal u 29. minutu nakon sporne sudijske odluke. Arbtri su procijenili da je lopta pogodila Karvahala u ruku i pokazali su na bijelu tačku, mada se vidjelo da je Karvahal izmicao ruku kako bi ga lopta udarila u visini ramena.

Legends say Arturo Vidal's penalty saved on the Moon. pic.twitter.com/5UT1KJ8S2X