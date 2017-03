Glavni teren Gradskog stadionu u Banjaluci na renoviranju

Gliste su jedan od problema Gradskog stadiona u Banjaluci, a čini se da je i tome došao kraj pošto je srbijanska firma "Bella Flora" počela renoviranje glavnog terena, nakon čega bi trava trebalo da bude u mnogo boljem stanju.

Čelnici FK Borac najavili su renoviranje terena i realizacija projekta je počela u srijedu. Radovi će da traju od 10 do 14 dana, a vrijednost projekta je od 8.000 do 10.000 KM. Iz kluba iz Platonove ulice kazali su da se radovi zasnivaju na tome da će se mašinama bušiti rupe u terenu, a nakon toga će se u njih stavljati pijesak i trava.

"Ovaj posao će se obavljati u dvije faze i nakon toga moramo mnogo bolje da održavamo teren i to mnogo kvalitetnijim đubrivom nego što se to do sada radilo. Rečeno nam je da teren nije u toliko lošem stanju kao što se mislilo i nakon ovog posla ne bi trebalo da imamo problema sa glistama, a kvalitetna trava bi trebalo da bude po cijelom terenu", rekao je Dejan Lukendić, direktor kluba, i zatim nastavio:

"Nakon što se ovi radovi završe, poslije dva-tri mjeseca ćemo morati da uradimo isto i nakon toga smo mirni neko vrijeme, ali kažem, moramo mnogo bolje da ga održavamo."

"Bella Flora" je firma iz Paraćina koja iza sebe ima mnogo odlično renoviranih "zelenih tepiha" pa je jasno zašto su je izabrali i čelnici tima sa Gradskog stadiona. Iz "Bella Flore" mogu da se pohvale odlično urađenim terenima u više fudbalskih klubova. Njihove usluge je koristilo nekoliko klubova iz BiH i to Zrinjski i Široki Brijeg, a tu su još Partizan, OFK Beograd, Vojvodina...

Borac je na odličnom putu da se vrati u BHT Premijer ligu BiH pošto ima devet bodova više od prvog pratioca Rudar Prijedora, koji su već dva puta savladali ove sezone. Prošle godine je napravljen i dugo čekani pomoćni teren iza sjeverne tribine, a ove sezone igraju sjajno i imaju samo jedan poraz u Prvoj ligi RS. Osim toga, imaju šest pobjeda u nizu i 15 su utakmica bez poraza, a 931 minut golman "crveno-plavih" Asmir Avdukić nije vadio loptu iz mreže.