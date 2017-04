Goran Vlaović za "Nezavisne": Igramo najljepši nogomet u regionu

"Vatreni" igraju najljepši nogomet u regionu, ali i šire, smatra Goran Vlaović, nekadašnji hrvatski reprezentativac.

U razgovoru za "Nezavisne" bivši napadač Osijeka, Dinamo Zagreba, Padove, Valensije i Panatinaikosa naglasio je da će izabranici Ante Čalčića gotovo sigurno nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Snaga i kvalitet su neupitni, što, kako kaže, najbolje odražava broj Hrvata u polufinalu Lige šampiona. Prokomentarisao je i stanje u selekciji Srbije, dok za bh. tim poručuje da će im trebati prije svega velika doza sreće protiv Grka u Zenici u junu.

"Mislim da Hrvatska veoma dobro gura, zapravo odlično i nema nijedan razlog da se ne kvalificiramo na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je neizostavan učesnik velikih takmičenja već godinama i nema razloga da to ni sada ne bude tako. Imamo sve što nam treba i rekao bih otvoren put prema Rusiji. Hrvatska trenutačno igra najljepši nogomet u regionu", smatra Goran Vlaović.

NN: Da li je razlog za brigu što Hrvatsku očekuju gostujuće utakmice sa glavnim konkurentima?

VLAOVIĆ: Mislim da ne. U jednu ruku je čak i dobro što nam je ostalo da sa glavnim konkurentima - Turskom u devetom mjesecu i Ukrajinom u desetom igramo u gostima, iz prostog razloga što mislim da hrvatska reprezentacija te važne i velike utakmice igra još bolje u gostima. Lakše podnosimo dozu pritiska u gostima, iako moram reći da imamo vrhunske igrače koji se veoma teško mogu naći u situaciji da ih bilo kakav pritisak savlada. Sve su to nogometni vukovi koji haraju Europom i mi se ponosimo na njih.

NN: Ponosni ste sigurno i na podatak da je šest Hrvata u polufinalu Lige prvaka?

VLAOVIĆ: I te kako! Dovoljno je reći Luka Modrić, Mateo Kovačić (Real Madrid), Šime Vrsaljko (Atletiko Madrid), Danijel Subašić (Monako) i Mario Mandžukić i Marko Pjaca (Juventus). To je samo ogledalo snage hrvatske reprezentacije. Hrvatska je praktično jedina zemlja na svijetu koja već sada može reći da će imati barem jednog pobjednika Lige šampiona. Zapravo gotovo svaka zemlja regije ima jednog igrača u poluzavršnici - Miralem Pjanić (Juventus), Jan Oblak i Stefan Savić (Atletiko Madrid), što govori da je ovo plodno nogometno tlo.

NN: Koja od ostalih reprezentacija regije je blizu Mundijala?

VLAOVIĆ: Definitivno je Hrvatska u najboljoj poziciji, ali ni drugi nisu bez izgleda. Srbija se polako diže, a za Bosnu i Hercegovinu posebno će biti bitan ovaj termin u šestom mjesecu. Tada i najbolje selekcije svijeta kiksaju, a na nesreću bh. tima čeka ih meč sa nezgodnim rivalom. To je period kada se sezone završavaju. Igrači su umorni, bude i povreda i ako se ne ostvari prava igra, žustrina i motivacija - može biti svašta. Mogu se izgubiti bodovi koji bi značili ispadanje iz trke, što svakako ne želim da se desi BiH.

NN: Dobro poznajete Grke. Kakvi su izgledi "zmajeva"?

VLAOVIĆ: Grci su vrlo nezgodni. Nema tog poznavaoca nogometa koji može tačno prognozirati rasplet s njima. "Heleni" su u stanju da pobijede Argentinu i Brazil i da izgube od Farskih Otoka. Reprezentaciji BiH će osim znanja trebati i jako puno sreće. Komplicirani su, destruktivni, defanzivni. Ne dozvoljavaju nikom da ih napuni. To je baš komplicirani momenat za BiH i vjerujem da ih nijedan selektor ne bi poželio za protivnika u šestom mjesecu.

NN: Imate li favorita u Ligi šampiona?

VLAOVIĆ: Teško za reći. Ako pritom dodam i neke simpatije koje gajim prema određenim klubovima - veoma je teško biti objektivan. Ipak, mislim da je to Real Madrid, jer ko izbaci Bajern Minhen on sigurno zaslužuje ići do kraja. Bavarci su, po meni, bili najjača momčad ove sezone, Real ih je izbacio pa neka onda ode do kraja.

Humane zvijezde

Goran Vlaović nedavno je u svojstvu igrača ekipe Humanih zvijezda Hrvatske odigrao revijalni meč "Pod Bijelim brijegom", u akciji podrške izgradnji studentskog doma i pučke kuhinje "Dompes" u Mostaru.

"Rado se odazivam humanitarnim akcijama. Nedavno smo bili u Mostaru, ali to nije prvi put. To je, mislim, bila peta akcija Humanih zvijezda Hrvatske u BiH i sretan sam što se uvijek uspijemo okupiti u velikom broju, sa respektabilnim imenima i što svi skupa uspijemo napraviti neko dobro djelo. Svima nam je to drago i svima u srcu je ta humanost. Nadam se da smo barem djelimično pomogli Mostaru, a to ćemo rado uraditi i drugdje", rekao je Vlaović.