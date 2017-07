Graovac: Moramo postići gol

U Podgorici se nećemo braniti, moramo postići pogodak, poručio je Daniel Graovac, jedno od pojačanja Željezničara ovog ljeta, u uoči revanš utakmice prvog pretkola Lige Evrope sutra u gostima kod crnogorske Zete.

"Plavi" su za zalihom od 1:0 iz prvog meča juče otputovali u Podgoricu. Bez povrijeđenih igrača i sa dozom optimizma najavili su prolazak u drugu rundu takmičenja. Jedan od boljih u prvoj utakmici na "Grbavici" bio je upravo debitant i doskorašnji igrač Zrinjskog Graovac, koji je i pored minimalnog rezultata iz prvog susreta zadovoljan svojom i igrom svojih saigrača.

"Sigurno da očekujemo prolaz u drugo pretkolo. Najvažnije je da zabijemo gol u revanšu i već jednom nogom smo onda u drugom pretkolu Evropske lige. Zadovoljan sam našom igrom u prvom meču. Bilo je to izdanje koje nam ulijava nadu, ali sigurno da i ja i moji saigrači možemo još puno bolje. Nadam se da ćemo to pokazati već u Crnoj Gori. Drago mi je da me je ekipa prihvatila dobro i što je moj debi završio pobjedom", rekao je Graovac.

Pristup iz prvog susreta formula je uspjeha i za šefa stručnog štaba Željezničara Slavka Petrovića.

"Što se tiče požrtvovanosti, mi smo na 'Grbavici' odigrali jednu jako dobru utakmicu. Ako to uspijemo da ponovimo u Podgorici, biće nam puno lakše da ostvarimo cilj, a to je plasman u naredni krug. Nemamo preveliku prednost, ali imamo kvalitet i igru s kojom se možemo opravdano nadati plasmanu u narednu rundu", kazao je Petrović.

"Plavi" su na put krenuli autobusom. Na Gradskom stadionu u Podgorici večeras će u 20.30 odraditi jedini i zvanični trening, a najavljeno je da će i u gostima imati podršku grupe svojih navijača. Popularni "Manijaci" na put će organizovano krenuti na dan same utakmice.

A sutrašnji revanš mogao bi biti i posljednji meč u "Željinom" dresu za Ivana Lendrića. Hrvatski napadač i strijelac gola u prvom meču već dugo se nalazi na izlaznim vratima "Grbavice". Odlazak je najavljivao još krajem prošle sezone, a pojedini portali navode da je sada dobio i zvaničnu ponudu. Navodno bi karijeru mogao nastaviti u Rusiji. Prema pisanju ruskog "Čampionata", jedan od najboljih igrača BH Telecom Premijer lige iz prošle sezone sada je na meti SKA Khabarovska. Riječ je o klubu koji će naredne sezone prvi put u svojoj istoriji nastupati u elitnom fudbalskom takmičenju Rusije. Ruski mediji navode da su Lendrića također posmatrali Lokomotiv iz Moskve i Ural, te da bi za njegovo dovođenje bilo dovoljno platiti 200.000 evra obeštećenja. Ranije se spominjao njegov odlazak u Kinu, Poljsku, Austriju i Južnu Koreju.