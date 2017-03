Grujić: Nikada neću otići u zagrebački Dinamo

Srpski reprezentativac Marko Grujić demantovao je navode da postoji šansa da uskoro dođe na pozajmicu u zagrebački Dinamo.

O ovakvom scenariju počelo je da se priča kada je predsjednik Dinama Zdravko Mamić prije nekoliko dana izjavio da mu je Benfika "ukrala Andriju Živkovića" iz Partizana, pa bi želio da to "ispravi" dovođenjem Grujića, koji ima slabu minutažu u Liverpulu.

"U Dinamo sigurno neću otići. Nikada", rekao je Grujić za "Kurir".

Nekadašnji vezista Crvene zvijezde je, poput svog menadžera Zorana Stojadinovića, kazao da ostaje vjeran Liverpulu.

"I zimus sam imao ponudu iz Španije da odem na pozajmicu na šest meseci. Liverpul i ja smo ih odbili. Radilo se o Betisu, klubu koji igra u Primeri. Liverpul računa na mene, a ja želim da ostavim trag na Enfildu".

Nakon nekoliko teških mjeseci zbog povreda, sada se vratio u tim i spreman je da se bori za mjesto među startnih 11.

"Polako se vraćam na teren posle povređivanja. To je dobro, iako sam imao nešto slabije izdanje u drugom poluvremenu protiv Čelsija. U klubu mi kažu da je to normalno s obzirom na okolnosti. Spreman sam, to je najvažnije, pa i za mečeve u Premijer ligi", istakao je Grujić.