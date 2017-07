Gvardiola: Deset godina da se stignu Barsa i Real

Menadžer Mančester Sitija rekao je nešto što se možda neće dopasti vlasnicima kluba iz plavog dijela Mančestera.

Gvardiola je za Esportiu rekao da će biti potrebno makar deset godina da se dostigne nivo na kome je "Stara dama".

Sa Sitijem nije osvojio trofej u prvoj sezoni kao menadžer u klubu, šampion je postao Čelsi, a u Ligi šampiona ih je izbacio Monako.

"Nadam se da će ovde i sljedeće sezone biti zanimljivo kao što je bilo u prvoj sezoni, rekao je Gvardiola", koji je dodao i da će biti potrebno vremena da se dostigne nivo evropske elite.

"Ima ljudi koji kažu da nije prošlo baš najbolje ali je to izuzetak od svega što sam radio do sada. Sedam godina trenerskog posla i šest osvojenih titula. Uvijek sam igrao u polufinalu Lige šampiona. Ove godine nismo stigli do tamo, ali čak ni Barsa ne stiže do polufinala svake godine", napominje španski stručnjak.

Gvardiola podsjeća da Siti već nekoliko godina unazad konstantno pravi dobre rezultate.

"Siti ima odličan tim, koji je igrao u Ligi šampiona pet godina zaredom, specifičan je u Engleskoj, ali dostizanje nivoa Reala, Barselone, Bajerna i Juventusa... veoma je komplikovano, Za to treba vremena, decenija", rekao je Gvardiola.