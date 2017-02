Hajduk sumnja u namještanje

FK Hajduk traži smjenu Damira Stipkovića, povjerenik hrvatskog Kupa za pionire, kadete i juniore te novi ždrijeb u skladu s propozicijama takmičenja.

Naime, Hajduk je čekao poziv na žrijeb polufinala Kupa za kadete, u telefonskom razgovoru 21. februara su direktno od Stipkovića zatražili termin žrijeba i dobili odgovor da će poziv vjerovatno stići dan kasnije, piše portal "Index.hr".

S obzirom na to da Hajduk 22. februara do 13 sati nije dobio nikakvo obavještenje, sekretar kluba je opet kontaktirao Stipkovića, da bi ovaj začuđeno odgovorio pitanjem kako to da u Hajduk nije stigao poziv.

U nastavku razgovora mu je, navodno, rekao da je žrijeb zakazan istog tog dana za 14 sati.

Tek nakon ovog razgovora na Poljud je stigao mail, bilo je to u 13.03 sati, dakle, samo 57 minuta prije održavanja žrijeba u Zagrebu, piše "Dalmatinski portal".

Na takvom žrijebu određeno je da igraju Rijeka - Hajduk u Rijeci, a Dinamo protiv Sesveta.

Zbog svih tih događaja u Hajduku ne isključuju nezakonite i nemoralne radnje, pa se iz kluba traži da se u roku od tri dana žrijeb ponovi, te provede disciplinski postupak i smijeni povjerenik Stipković.

(NN, Index.hr)