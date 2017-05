Hrvat u euforiji udario ćušku Pjaniću

Mario Mandžukić zabio je prvi pogodak, vunderkind Paulo Dijbala dodao je drugi i Juventus je već nakon prvog dijela utakmice protiv Krotonea i teoretski potvrdio naslov prvaka Italije.

Nakon što je Roma u subotu naveče produžila neizvjesnost 5-3 pobjedom na gostovanju kod Kjeva, “staroj dami” trebala je pobjeda za šesti uzastopni naslov.

Pokazalo se da je to bilo vrlo lagana zadaća jer je Mandžukić načeo mrežu Aleksa Kordaza već u 13. minuti na asistenciju Kuadrada, a onda je mladi Argentinac je iz slobodnog udarca zabio u 39. minuti.

Posljednji pogodak za konačnih 3-0 i dodatno slavlje navijača “Juvea” postigao je u u samoj završnici u 89. minuti Aleks Sandro na asistenciju strijelca drugog gola Dijbale.

#JUVENTUS is the first team in the top european leagues to win 3 doubles in a row (League + Cup) pic.twitter.com/drYH4IFpjl