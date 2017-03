Ibišević: Ne smijemo biti nervozni

Fudbaleri BiH u Trening kampu Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH u Zenici nastavili su pripreme za susret protiv Gibraltara.

Svjesni su u taboru "zmajeva" da debitanti u kvalifikacijama za Svjetsko prvensvo 2018. godine u Rusiji važe objaktivno za poluamatere.

Upravo zbog toga nikoga ne zabrinjava što će bh. tim umjesto FIFA suspendovanog selektora Mehmeda Baždarevića sa klupe voditi pomoćnik Stafan Žili ili što nema kartoniranih Edina Džeke, Senada Lulića, Ognjena Vranješa i Mate Jajala, a poziva su uskraćeni još Emir Spahić, Haris Medunjanin i Izet Hajrović.

Ipak iako su puni samopuzdanja iskusni gogleter Herte naglašava da doza opreze mora postojati i protiv fudbalera sa Pirinejskog poluostrva.

„Ovaj put je malo drugačije jer imamo mnogo mladih igrača, ali atmosfera se brzo napravila i dobra je. Na mladim igračima je da se prilagode. Mi mormo biti ozbiljni i odgovorno odigrati utakmicu. Ne smijemo dozvoliti nikakva neugodna iznenađenja. Očekujemo ekipu koja će pokušati defanzivno da nam pokvari svaki plan, ali naš cilj je da postignemo gol što prije, međutim ne smijemo biti nervozni jer glavni cilj je osvajanje tri boda i po mogućnosti što ubjedljivije", rekao je Vedad Ibišević i dodao:

"Ja kao najstariji igrač u ekipi, spreman sam da preuzmem odgovornost. Nadam se da će doći što više ljudi, bez obzira što protivnik nije atraktivan, jer smo navikli na podršku navijača".

Igrači su danas prijepodne umjesto planiranog treninga, gledali video zatim malo prošetali oko Trening kampa. Trening će odraditi večeras na „Bilinom polju“ kako bi mlađi igrači „osjetili“ teren prije utakmice koja se igra u subotu u 18 sati. Jedan od debitanata Amer Gojak.

"Želim da se zahvalim selektoru na pozivu u reprezentaciju. Meni je čast i zadovoljstvo biti tu i mogu da kažem da mi se ostvario dječački san. Što se tiče atmosfere u ekipi, stvarno je dobra, momci su me odlično prihvatili i osjećam se kao da sam deset godina u reprezentaciji. Ja ću svojim trudom i zalaganjem pokušati opravdati taj poziv i povjerenje selektora", kazao je Gojak.

Trener u stručnom štabu Igor Janković ističe da igrači profesionalno odrađuju svoje obaveze na terenu.

"Mi kroz ovih nekoliko dana pokušavamo da ih dovedemo u optimalnu formu i da spremni dočekamo utakmicu. Od prve minute želimo da na terenu pokažemo ko je bolja ekipa, naravno to smo mi, i želimo da ubilježimo pobjedu i tako dočekamo nastavak kvalifikacija. U ovom trenutku najbitnije je da pobijedimo utakmicu, izaći ćemo napadački, maksimalno skoncentrisani. Znamo da ni jedan protivnik nije lagan i svakog treba ozbiljno shvatiti, kako mi to i činimo. Znamo da nam je cilj baraž i da samo pobjedama možemo doći u situaciju da se izborimo za to. Trudićemo se da obradujemo navijače na „Bilino polju“ i da postignemo dosta golova“, rekao je Janković.

Reprezentativac Rade Krunić se nakon povrede koju je dobio u nastupu za svoj tim osjeća dobro i spreman je. Ističe da mu dobre igre u Empoliju otvaraju i mogućnost natupa za reprezentaciju

"Svi znamo da je lakši protivnik i da moramo da uđemo sto posto u utakmicu kao i u svaku drugu. Malo smo oslabljeni ali mislim da imamo igrače koji mogu da nadoknade ove koji nedostaju. Nadam se da ćemo da pobijedimo bez nekih većih problema", kazao je Krunić.