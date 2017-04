Ibrahimović pošten: Neće ugovor od Junajteda zbog povrede

Najbolji strelac Mančester Junajteda Zlatan Ibrahimović odbio je novi jednogodišnji ugovor vrijedan 15,3 miliona evra jer ne želi da ga klub plaća dok je povrijeđen.

Menadžer Žoze Murinjo insistirao je na ostanku Šveđanina, iako će pauzirati najmanje sedam mjeseci zbog povrede kolena, ali Ibrahimović smatra da nije pošteno da dobija novac dok ne igre, piše San.

Ibrahimović kada se skroz oporavi potražiće novi klub, početkom 2018. godine, najverovatnije u MLS ligi posle velikog interesovanja Los Anđeles Galaksija.

Murinjo je pozvao 35-godišnjeg fudbalera da još jednog pokaže snagu i ne odustane od aktivnog igranja.

"Očekuje ga dug period rehabilitacije, Ibrahimović je snažan momak, posebno mentalno. Siguran sam da neće odustati, boriće se i to me raduje. On je rođeni borac, ne vidim razlog zašto bi završio sa fudbalom", istakao je Portugalac.

Ibrahimović je ove sezone postigao 28 golova, računajući sva takmičenja, što ga čini ubjedljivo najefikasnijim igračem kluba sa Old Traforda.