Ibrahimoviću prijete tri meča suspenzije

Napadač Mančester Junajteda Zlatan Ibrahimović nalazi se pred tri meča suspenzije zbog incidenta na utakmici sa Bornmutom.

Šveđanin je udario laktom u glavu Tajrona Mingsa, prilikom jednog skok duela, a neposredno nakon što ga je on nagazio kopačkom po glavi poslije jednog okršaja u sredini terena.

Oni nisu kažnjeni za ove startove tokom utakmice, ali ih je Fudbalska asocijacija (FA) optužila za nasilno ponašanje. Imaju rok do utoraka u 19 časova da ulože žalbu.

FA je u saopštenju navela da su za oba incidenta predviđeni crveni kartoni, a direktno isključenje automatski povlači tri meča neigranja, što će dobiti Ibrahimović i Mings ako budu proglašeni krivima, prenosi B92.

"Šta se desi na terenu, ostaje na terenu. Nisam neko ko napada druge igrače u igri. Išao sam na loptu i on je nesrećno skočio na moj lakat. Nije bilo namjerno. Nadam se da nije povrijeđen. Ne znam za gaženje, ako je bio on, onda je on", rekao je Ibrahimović.

Osim toga, Mingsu prijeti dodatna kazna zbog težine njegovog poreza tokom utakmice na Old Trafordu koja je završena bez pobjednika (1:1) u subotu popodne.

"Nikad to ne bih uradio. Ne igram ja tako. Ja startujem snažno i pošteno, volim da ukližem, ali nikad bez lopte, to nije moja igra. Ibrahimović je igrač koji voli duele. Bila je to bitka. Možda je bilo lakta prije dolaska lopte, nisam video, osjetio sam samo", rekao je Mings.

Ukoliko dobiju tri meča suspenzije, Ibrahimović će propustiti četvrtfinalni duel Junajteda sa Čelsijem u FA Kupu, te susrete sa Midlzbroom i Vest Bromvičem u Premijer ligi, a Mings neće moći da igra za Bornmut protiv Vest Hema, Svonsija i Sautemptona u prvenstvu.

