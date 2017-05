Iguain srušio Monako

Kako stvari trenutno stoje u finalu Lige šampiona ćemo gledati Real Madrid i Juventus.

Okršaj najbolje odbrane i najboljeg napada je pripao Juventusu. „Stara dama“ je pokazala zbog čega je prema procjenama mnogih stručnjaka glavni favorit za osvajanje Lige šampiona.

U prvom polufinalnom meču su u Monaku slavili sa 2:0. Junak velikog trijumfa je dvostruki strijelac Gonzalo Iguain. Mada, ne treba nikako zapostaviti dvojicu igrača koji su imali veliku ulogu kod oba pogotka – Paula Dibalu i čovjeka koji je oba puta bio u ulozi asistenta Danija Alveša.

Prvu priliku na meču je imao mladi napadač domaćeg tima Kilijan Mbape, ali je iskusni Đanluiđi Bufon sve to pratio i fantastičnom intervencijom spriječio pogodak. Ono što oni nisu iskoristili oni jesu gosti u 29. minutu. Sjajna timska akcija, peta Dibale na sredini terena za Alveša koji je dodao do Iguaina, ovaj proslijedio do Alveša koji „štiklom“ vraća za Argentinca koji koristi slabu reakciju odbrane rivala i šalje loptu iza leđa Subašića.

Kao što se i očekivalo, Juve pametno čuvao vođstvo i sa „minimalcem“ otišao na pauzu. Po povratku na teren je Falkao imao priliku da anulira prednost. Silfa je proslijedio loptu do Falkaa, ovaj dobro primio, ali nije šutirao dovoljno jako što je Bufon iskoristio i lako uhvatio loptu.

Mogao je Juventus poslije velike greške Lemara mogao da duplira prednost, ali je šut Markizija Subašić bio na mjestu. Smao pet minuta kasnije je Bakajoko previše komplikovao na sredini terena, Dibala uzeo loptu, proslijedio do Alveša koji je ponovo poslao idealnu loptu ka Iguainu kojem nije bilo teško da sprovede loptu u mrežu.

Strpljivo je igrao Juventus, nije srljao u napad, a Monako je imao dvije šanse da postigne gol. Prvu je u 75. minutu imao Silva, ali je odbrana gostiju bila na mjestu. A drugu je u 90. minutu poslije kornera imao Žerman koji je bio najviši u skoku poslije kornera, ali je Bufon pokazao zbog čega je jedan od najboljih golmana svih vremena.

Revanš je na programu 9. maja u Torinu, a ukoliko ne bude velikih iznenađenja u finalu u Kardifu ćemo gledati Juventus i Real Madrid.