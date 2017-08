Inter kupio beka Nice za 25 miliona evra

Brazilski fudbaler Enrike Dalber prešao je iz francuske Nice u Inter, sa kojim je potpisao ugovor na pet godina, saopštio je italijanski klub.

Dalberov menadžer je otkrio da je Inter za transfer njegovog klijenta platio oko 25 miliona evra uz bonuse, a Nica će od narednog dobiti 20 odsto.

Nica je prije godinu dana dovela Brazilca iz Portugala, a on se odmah nametnuo kao jedan od najboljih lijevih bekova u Ligi 1, prenosi B92.

Kod trenera Lusijena Favra se istakao kao snažan i tehnički dominantan igrač upotrebljiv i u odbrani i u napadu, imao je četiri asistencije, te najviše centaršuteva (94) i pokušaja driblinga (100) u svom klubu.

Dalber je najskuplje pojačanje Intera ove sezone, a prije njega na Đuzepe Meacu su stigli štoper Milan Škriniar (Sampdorija, 23 miliona) te vezisti Borha Valero (Fiorentina, 5,5) i Marijas Vesino (Fiorentina, 24).

