Isključen jer je sudiji slučajno izbio karton iz ruke

Na utakmici između Anžersa i Liona koja je igrana sinoć Marselo je dobio isključujući drugi žuti karton nakon što je slučajno izbio sudiji karton iz ruke.

Inače, na utakmici je palo i šest golova. Gosti su vodili 1:0 i 3:1, ali su ostali bez pobjede.

Ključni momenat se dogodio u 50. minutu kada je isključen Marselo, što je Anžers iskoristio i s igračem više zabio dva gola.

Strijelci za domaći sastav bili su Rafael (30-ag), Toko Ekambi (58) i Ismael Traore (67), a za Lion zabili su Mariano (5), Muktar Diakhabi (38) i Memfis Depaj (41).

One of the most ridiculous sendings off of all time for Lyon's Marcelo. pic.twitter.com/NWQ9UE0m7y