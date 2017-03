Istorijski gol Barse bukvalno izazvao zemljotres: Seizmometar zabilježio podrhtavanje tla (FOTO)

Mladi fudbaler Barselone Serđi Roberto ispisao je nove stranice fudbalske istorije svojim golom koji je postigao u osmini finala Lige šampiona protiv PSŽ-a i izazvao pravi zemljotres.

Ali bukvalno...

Igrao se peti minut sudijske nadoknade na Kamp Nou. Barseloni je očajnički trebao pogodak za plasman dalje. Onda je lopta došla do mladog igrača koji je u igru ušao u 76. minutu.

Dvadesetpetogodišnji defanzivac Katalonaca je poslao loptu u mrežu Parižana, što je na stadionu Barselone izazvalo veliko oduševljenje koje je na kraju dovelo do pravog zemljotresa.

"Seizmometar pratim tokom utakmica Barselone i koncerta na kamp Nou, a ovo su najveće ovakve vibracije do sada", otkrio je Žordi Dijaz, seizmolog instituta za geonauku "Haume Almera", koji se nalazi pola kilometra od barsinog stadiona.

Povećana podrhtavanja su se osjetila i kod prva tri gola. Onda je PSŽ došao do gola i smirio strasti na Kamp Nou, pa nije bilo zabilježenih seizmoloških aktivnosti kod četvrtog i petog gola.

Ali, kada je Roberto šesti put zatresao mrežu gostiju nastala je prava ludnica.

Kao dokaz za potrese Dijaz je priložio i fotografije:

A shaking Camp Nou during an historical #UCL comeback match Barça-PSG. Ground motion registered by our seismometer via @JDiazCusi pic.twitter.com/igI4q9x2bm