Ivan Lendrić i zvanično potpisao trogodišnji ugovor s Lenom

Kasa Željezničara punija je za 300.000 evra, koliko iznosi transfer Ivana Lendrića, najboljeg strijelca BHT Premijer lige BiH iz prošle sezone, u francuskog drugoligaša Lens. Ovaj transfer prema Transfermarkt.de dijeli šesto mjesto u istoriji "plavih".

Lendrić je u dresu Željezničara odigrao sezonu i po i ostavio je dubok trag, pošto je na 52 utakmice postigao 31 pogodak i dodao šest asistencija. Bilo je samo pitanje trenutka kada će 25godišnji napadač napustiti "Grbavicu", a koliki je to gubitak za "plave" dovoljno govori to da je Lendrić sa dva gola vodio tim preko Zete do 2. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Lendrić je već potpisao trogodišnji ugovor s Lensom i njegov odlazak dolazi u nevrijeme za četu trenera Slavka Petrovića, koja sutra dočekuje AIK iz Stokholma u nastavku kvalifikacija za drugo po rangu UEFA klupsko takmičenje.

"Nikad neću zaboraviti godinu i po dana u Sarajevu i Željezničaru. To je definitivno bio najbolji period mog života. Ko god šta mislio, Sarajevo je moj grad, a 'Željo' moj klub. Želim da se obratim i navijačima, hvala vam za ovaj period koji sam proveo u 'Želji'. Želim vam da sve ciljeve ispunite i nikada vas neću zaboraviti", rekao je hrvatski napadač za sajt vicešampiona BiH.

On je najbolje partije u karijeri pružao u dresovima Željezničara i Zrinjskog i ukupno je za ta dva kluba postigao 47 golova.

"Napadač sam i znam šta se od mene očekuje. To su golovi i pokušaću da ih dam što više. Mogu obećati da ću se na svakoj utakmici boriti za ovaj klub", izjavio je napadač nakon potpisivanja ugovora.

Njegov transfer u Francuku dijeli šesto mjesto u istoriji Željezničara zajedno sa Bubakarom Dijalibom i Nerminom Zolotićem, koji su svojevremeno dres sarajevskog kluba za 300.000 evra zamijenili onim Mursije, odnosno Genta. Prema podacima Transfermarkt.de, najveći transfer u istoriji Željezničara je onaj Semira Štilića u Leh za 600.000 evra. U posljednjih 10 sezona "plavi" su napravili nekoliko odličnih transfera, među kojima su prodaja Riada Bajića, Amira Hadžiahmetovića, Edina Višće, Ibrahima Šehića... a posebno važan je podatak da su mnogi od njih prošli školu fudbala nekadašnjeg prvaka bivše Jugoslavije.

Odlazak Lendrića je zasad jedini ovoljetni transfer na kojem je Željezničar zaradio novac, dok je ekipu besplatno napustilo još nekoliko bitnih fudbalera.

Rekordne prodaje Željezničara (izvor Transfermarkt.de)