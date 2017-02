Ivanović: Murinja ili voliš ili ga mrziš

Bivši igrač Čelsija Branislav Ivanović imao je odličan odnos sa svim trenerima s kojima je radio, ali je posebno istakao Žozea Murinja.

Ivanović je poslije osam i po godina napustio Stamford Bridž i vratio se u Rusiju, gdje je potpisao dvoipogodišnji ugovor sa Zenitom.

"Zovu ga 'Posebni' i on to zaista i jeste. Ako pobijediš, samopouzdanje je neograničeno. Izvlači iz tebe ono što nisi ni svjestan da posjeduješ. On izvlači iz igrača najbolje, i fudbalsko i ljudsko. S njim ne možeš biti neutralan, ili ga voliš ili ga mrziš. To njega i čini posebnim. Srećan sam što sam imao priliku da radim s njim", dodao je srpski defanzivac.

Ivanović se nada da će sa Srbijom izboriti nastup na Mundijalu u Rusiji 2018.

"Vrlo smo motivisani da se plasiramo u Rusiju. Mnogo nam znači. Pre nekoliko meseci sam pričao o tome sa Zoranom Tošićem (CSKA Moskva), koji je upravo to rekao, koliko bi želeo da igramo na SP u Rusiji. To bi bio šlag na tortu moje karijere", zaključio je Ivanović.

(Sport klub)