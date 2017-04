Ivica Osim otvorio istočnu tribinu stadiona Grbavica

SARAJEVO – Ivica Osim, nekadašnji proslavljeni fudbaler sarajevskog Željezničara, a zatim i veoma uspješan trener, danas je otvorio novoizgrađenu istočnu tribinu stadiona “Grbavica“ sa 4.266 sjedećih mjesta. Tako je novi kapacitet popularne “Doline ćupova“ 13.449 sjedećih mjesta.

Svečana ceremonija otvorenja tribine održana je pola sata prije početka utakmice prvog kola Lige za prvaka BiH u kojoj je Željezničar ugostio tuzlansku Slobodu.

Očigledno je kako je izgradnja istočne tribine probudila i one pomalo “uspavane“ navijače sarajevskih “plavih“. Naime, Željezničar je jutros u prodaju pustio 11.660 ulaznica, a redovi navijača ispred stadiona su dali naslutiti da se priprema u večernjim satima na “Grbavici“, istinski sportski spektakl.

Pune tribine pozdravile su najveću živu legendu i počasnog predsjednika kluba Osima, kojem je pripalo zadovoljstvo da otvori novu tribinu i time simbolično započne novo poglavlje u istoriji Željezničara, koju je i on sam stvarao mnogo puta do sada. Uz skandiranje “Mi smo Željini, Željo je naš“ i “Ivica Osim“ legendarni “Švabo“ je svečano otvorio istočnu tribinu.

“Lakše je ovdje stajat, nego trčati i igrati. Nikada nisam vidio bolji teren, kamo sreće da je ovako bilo ranije. Samo zajedno možemo napraviti ovakve stvari. Zahvaljujem se svima koji ste došli, to nešto znači. 'Željo' živi, moram reći jednu riječ koja me stalno muči, a to je nostalgija. Ovo je klub nostalgičara, koji žive od toga i napravili su veliku stvar. Hvala još jednom“, kazao je između ostalog Osim.

Tokom svečane ceremonije otvorenja tribine navijači su uz pratnju gitare otpjevali pjesmu “Grbavica“, koja je postala zaštitni znak navijača Željezničara. U programu su učestvovali i Mustafa Čizmić, kompozitor “Grbavice“, te bh. glumac Nermin Tulić.

Važno je istači da su izgradnju istočne tribine, koja je koštala 1,8 miliona konvertibilnih maraka (KM) u značajnoj mjeri pomogli i sami navijači Željezničara, ali i prijatelji kluba, koji su do sada kupili 666 desetogodišnjih ulaznica po cijeni od 1.000 KM.