Janjoš: Gol otvara vrata drugog kruga

I minimalan poraz uz postignut pogodak ne bi bio pretjerano loš ishod, rekao je Mehmed Janjoš, šef stručnog štaba fudbalera Sarajeva, uoči prve utakmice prvog pretkola Lige Evrope u gostima protiv moldavske Zarije.

Naglašava da to nikako ne znači da njegovi puleni sutra na dalek put kreću s bijelom zastavom, cilj je pobjeda, ali je uvjeren da i s minimalnim porazom ili remijem uz postignuti gol u gostima mogu u revanšu na "Koševu" izboriti plasman u drugi krug ovog takmičenja.

Pripreme za ovu utakmicu ekipa je odradila na Jahorini.

"Vidjećemo na samoj utakmici koliko smo i da li smo dovoljno spremni. Očekuje nas zahtjevna utakmica u kojoj je, iako na papiru autsajder, protivnik sigurno ravnopravan s nama, ali ne i kvalitetniji od nas. Nismo bili miljenici sreće u žrijebu, prije svega zbog dalekog puta. U utorak ćemo cijeli dan provesti na aerodromu u Istanbulu, jer nemamo drugu konekciju. Ipak, ne tražimo alibi i ne putujemo s bijelom zastavom", kazao je Janjoš.

Pozitivno je da nema povreda, mada odlazak pet igrača ovog ljeta i dolazak samo dvojice do sada, od kojih je jedan nedovoljno spreman, ipak govori da je Sarajevo na određeni način oslabljeno.

"Amar Rahmanović je pojačanje za narednu sezonu, ali je u ovom trenutku nedovoljno spreman. Ono što imamo na raspolaganju pokušaćemo iskoristiti na najbolji način. Dobro je što prvu utakmicu igramo u gostima. To je praktično tek prvo poluvrijeme. Voljeli bismo postići gol, što sam siguran da možemo, jer on bi nam otvorio vrata drugog kruga. I minimalan poraz uz naš postignut pogodak ne bi bio loš ishod za nas, ali sam siguran da možemo i do puno boljeg rezultata", dodaje strateg "bordo" tima.

Protivnik je nepoznanica. Proteklih dana sakupljali su informacije, pregledali nekoliko njihovih utakmica.

"Shvatili smo da su jako iskusni. To je ruska škola fudbala, disciplinovana i agresivna. Mi se još nismo odlučili za taktiku. Vidjećemo još na licu mjesta. Međutim, bez obzira na sve okolnos-ti siguran sam da možemo proći u drugi krug", naglašava Janjoš.

Utakmica Zarija - Sarajevo igra se u četvrtak na stadionu "Zimbru" u Kišnjevu kapaciteta 10.500 mjesta s početkom u 19 časova po srednjoevropskom vremenu. Službeni trening bh. predstavnik imaće u srijedu.

Sarajevo je u petak na stadionu "Pirota" u Travniku poraženo u generalnoj probi pred evropski nastup od Krupe rezultatom 1:3.