"Juve"za ugled, Real za istoriju

Cijela sezona u fudbalskoj Ligi šampiona će da stane u jedan meč, u kojem će se Juventus i Real Madrid boriti za "ušati pehar". "Stara dama" želi da skine epitet gubitnika, dok "kraljevi" imaju priliku da postanu prvi tim koji je odbranio titulu od kada ovo takmičenje nosi naziv Liga šampiona. I BiH će imati predstavnika i to u vidu Miralema Pjanića, fudbalera Juventusa.

Sve je počelo još u junu prošle godine mečevima prvog kola kvalifikacija, a završiće se možda i najvažnijim fudbalskim susretom u cijeloj sezoni. Oba tima mogu da se pohvale sjajnim rezultatima ove sezone. Juventus je osvoji duplu krunu u Italiji, dok je Real prvak Španije nakon velike borbe s Barselonom. Obje ekipe sigurno bi sve mijenjale za trijumf na stadionu "Milenijum" u Kardifu.

Mnogi će reći da obje ekipe imaju podjednake šanse za osvajaje trofeja, ali je statistika ipak na strani Reala, jer njihov rival ipak ne zna da igra finala. Juventus je do Kardifa došao bez poraza, ali podatak da su samo dva puta bili prvaci Evrope i da imaju šest poraza u finalima ide na ruku svima u Madridu. Uz Benfiku i Atletiko Madrid, italijanski predstavnik važi za najvećeg gubitnika i korak ka skidanju ovog epiteta će moći da napravi u subotu (20.45).

"Kolektivni mentalitet je naša najveća snaga. Kad utakmica krene mi uvijek nađemo način da dođemo do pobjede. U Juventusu pobjeđivanje nije samo cilj, to je opsesija", riječi su Danija Alveša, defanzivca Italijana, koje najbolje pokazuju koliko motiv vlada među igračima Torina, koji žele da nakon 21 godine vrate titulu prvaka Evrope podno Alpi.

Najveći adut Juventusa svakako je odbrana, koja je u 12 utakmica u elitnom takmičenju ove sezone primila samo tri pogotka. Napad će da predvodi Paulo Dibala, u kojem mnogi vide za nekoliko godina najboljeg igrača svijeta.

"Život mi se čini kao krug, kud god krenem slijede me Argentinci, u Barseloni je to bio Lionel Mesi, a sada u Juventusu Dibala. Genijalci me svuda prate. Već na prvom treningu u Juventusu vidio sam sličnost između Dibale i Mesija. To nije bio samo talenat, već kombinacija talenta i želje da se osvoji svijet", rekao je Alveš, koji je tri puta bio prvak Evrope s Kataloncima.

Odbrana najtrofejnije ekipe Starog kontinenta primila je već 17 pogodaka i moraće dosta pažnje da posveti Dibali, ali i bivšem napadaču Gonzalu Iguainu, koji već sezonama nema milosti za protivničke golmane. Real želi 12. trofej prvaka Evrope, a mnogo veći motiv je sigurno odbrana trofeja, što nikome nije pošlo za rukom od kada ovo takmiče nosi naziv Liga šampiona. Možda i najveći strah za Real predstavljaju od njihovih čelnika otpisani Iguain i Sami Kedira, dok je suvišno govoriti da "kraljevi" najviše očekuju od prve zvijezde tima Kristijana Ronalda.

"Iguaina dobro poznajem i ostali smo u kontaktu. U dobroj je formi i imao je odličnu sezonu. Ali, potrudiću se da tako ne bude u finalu. Što se tiče Kedire, mnogi su mislili da je gotov, a sada je jedan od ključnih igrača Juventusa", kazao je Serhio Ramos, fudbaler Reala, koji ima samo riječi hvale za Dibalu:

"Vrlo je brz, dobro se kreće između linija i postiže puno golova."

Osim pehara, veliki je i novčani ulog. Juventus ima priliku da zaradi nešto više novca ukoliko trijumfuje i za cijelu sezonu bi inkasirao 115 miliona evra, dok bi Španci dobili milion manje. Nagradu će, naravno, dobiti i fubaleri. Čelnici Reala su tradicionalno široke ruke pa će svaki igrač u slučaju pobjede dobiti po milion i po evra, dok će igrači "stare dame" biti bogatiji za 630.000 evropskih novčanica.

AF: Lion prvak

Fudbalerke Olimpik Liona osvojile su titulu prvaka Evrope u francuskom finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena. Lion je bio bolji poslije penala (7:6) pošto u regularnom dijelu meča i poslije produžetaka nije bilo golova. Olimpik je u Kardifu odbranio titulu i osvojio ukupno četvrti pehar u istoriji.

AF: Sigurnosne mjere

Vojska, specijalci, tehnologija za identifikaciju, zaustavljanje vozila i zatvaranje širokog kruga oko stadiona neke su sigurnosne mjere koje će biti na snazi prije, tokom i nakon meča finala Lige šampiona između Juventusa i Real Madrida. Prvi put u dugoj istoriji finale će se igrati pod zatvorenim krovom zbog straha od drona. Saobraćaj neće moći da se odvija tako lako, a za sigurnost oko 200.000 gostiju biće zaduženo 2.000 policajaca. Jedna od stvari koje će biti zabranjene je ruksak, a kamera će da zabilježi svakog navijača koji uđe na stadion.

GRAFIKA: LIGA ŠAMPIONA

Finale Lige šampiona 2017.

3. jun, stadion "Milenijum", Kardif, Vels

Juventus

Trener: Masimilijano Alegri

Kapiten: Đanluiđi Bufon

Skor u Ligi šampiona

P82 N47 I40

Titule u Ligi šampiona

Pobjednik: 1985. 1996.

Posljednja sezona

Osmina finala (poražen od Bajerna)

Prvak Italije želi da prekine niz od četiri poraza u finalima Lige šampiona. Posljednji je bio 2015. od Barselone.

Jedan na jedan

Juventus 8 Real 8 N2

Ovo je repriza finala iz 1998, kada je Real slavio 1:0. Za Juvenstus su igrale zvijezde poput Zidana, Davidsa, Del Pjera...

Real Madrid

Trener: Zinedin Zidan

Kapiten: Serhio Ramos

Titule u Ligi šampiona

Pobjednik 11 puta

Posljednja sezona

Prvak (pobijedili Atletiko M.)

Prvak Španije se nada da će postati prva ekipa koja je odbranila titulu u Ligi šampiona od kada ovo takmičenje nosi taj naziv.

Gonzalo Iguain

Prvi u Grupi H sa 14 bodova

Put do finala

Drugi u Grupi F sa 12 bodova

Osmina finala

Porto 2:0 (g), 1:0 (d) Napoli 3:1 (k), 3:1 (g)

četvrtfinale

Barselona 3:0 (k), 0:0 (g) Bajern 2:1 (g), 4:2 (k)

Polufinale

Monako 2:0 (g), 2:1 (k) Atletiko M. 3:0 (k), 1:2 (g)

Statistika (12 utakmica)

21 pogodaka 32

3 primljenih golova 17

5.893 uspješnih dodavanja 6.347

69 centaršutevi 81

58 korneri 78

53% posjed lopte 53%

Statistika udaraca

61 39 69 ukupno udaraca 169

U okvir

Pored gola

Blokirani

89 53 84 ukupno udaraca 226

Kristijano Ronaldo

Vrijeme pogodaka

Postignuti - primljeni

1-15 min 2:1

16-30 3:0

31-45 5:0

46-60 4:0

61-75 3:1

76-90 3:1

Vođstva na poluvremenu 6

Golovi u nadoknadi 1:0

1-15 min 2:2

16-30 6:4

31-45 3:2

46-60 6:4

61-75 3:0

76-90 7:5

Vođstva na poluvremenu 5

Golovi u nadoknadi 2:0

Golovi u produžecima 3:0

Najvjerovatnije postave

Juventus ima najbolju odbranu u Ligi šampiona - sačuvali su mrežu u dvomeču protiv Barselona u četvrfinalu

Skor protiv španskih ekipa

P19 N14 I20

Bufon

Kjelini, Bonuči, Barzalji

Sandro, Kedira, Pjanić, Alveš

Mandžukić, Iguain, Dibala

Benzema Isko Ronaldo

Kros Kazemiro Modrić

Danilo Ramos Varan Marselo

Navas

Sudija: Feliks Brih Njemačka

Od eliminacije u polufinalu od Juventusa 2015. Real je slavio u posljednja četiri duela s ekipama iz Italije.

Skor protiv italijanski ekipa

P33 I25 N11