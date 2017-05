Kajkut: Ne spremamo ražanj bez zeca

Ne spremamo ražanj bez zeca, poručio je Saša Kajkut, napadač Zrinjskog, uoči posljednjeg kola Lige za prvaka u kojem pobjedom protiv Slobode njegov tim može odbraniti šampionsku titulu u BHT Premijer ligi BiH.

Mnogi ih već sada vide kao šampione, ali on kaže da još ništa nije gotovo.

"Ostalo je da se odigra 90 minuta, izuzetno važnih, protiv jednog veoma kvalitetnog rivala i niko nema pravo unaprijed upisati bodove protiv bilo kojeg rivala. To bi značilo da ne respektujemo protivnika", tvrdi Kajkut.

Iako je ulog veliki, meč s Tuzlacima, kaže, dočekuju kao i svaki prethodni.

"Ono što je najbitnije, ne osjećamo nikakav pritisak. Na pripremi utakmice radićemo klasično. Nema potrebe za neke velike analize i tenzije. U podsvijesti, naravno, imamo šta ta utakmica nosi sa sobom, ali to nam je samo motiv više da odigramo još bolje i kvalitetnije", poručio je napadač Mostaraca. Igrač koji je golom protiv Radnika iz penala u 95. minutu prošlog vikenda vratio Zrinjski na vrh tabele nije želio detaljnije komentarisati optužbe iz Željezničara u vezi sa spornim jedanaestercem.

"To je davno ispričana priča. Ne zanimaju me i ne obazirem se na optužbe i prigovore. Gledamo samo sebe, neka i oni to rade", istakao je Kajkut.

Bio prvak ili ne, Zrinjski će naredne sezone sigurno igrati u Evropi. Iako imaju kontinuitet izlaska na međunarodnu scenu, i Mostarci se, nažalost, uklapaju u sumornu bh. statistiku bez značajnijeg podviga do sada. Kajkut se nada da uz malo sreće mogu konačno napraviti i korak više.

"Mnogo toga zavisiće, naravno, i od žrijeba. Trebaće nam i dosta sreće, ali sada smo zreliji i iskusniji nego ranijih godina i ako se neke stvari poslože, ništa nije nemoguće", zaključio je Kajkut.