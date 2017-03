Kalinić pogodio za trijumf Hrvatske protiv Ukrajine

ZAGREB - Hrvatska je na Maksimiru savladala Ukrajinu s minimalnih 1:0 u petom kolu grupe I kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji i ostala na prvom mjestu.

Hrvatska je od početka utakmice krenula silovito ka golu Ukrajine, a prvu kolosalnu priliku propustio je Mandžukić u 15. minuti susreta.



Napadač Hrvatske izašao je sam na Pjatova i poslao loptu pored njega, no ona je udarila u stativu.



Pet minuta kasnije Subašić je spasio Hrvatsku fenomenalnom intervencijom nakon Jarmolenkovog udarca iskosa sa desne strane.



Hrvatska je povela u 38. minuti eurogolom Nikole Kalinića koji je zakucao loptu iz okreta pod Pjatovovu prečku. Prethodno je Modrić proigrao Rakitića koji je petom ostavio loptu Kaliniću, a napadač Fiorentine je pogodio za vodstvo Hrvatske rezultatom 1:0.



Posljednju priliku u prvom poluvremenu imao je Konopljanka, no njegov pokušaj u 41. minuti rutinski je zaustavio Subašić.



Na početku drugog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja sve do 62. minute kada je ponovo Mandžukić izašao sam na Pjatova, a ukrajinski golman je ovaj put bio uspješniji.



U 78. godini ponovo je Subašić spasio Hrvatsku nakon pokušaja Jarmolenka. Do kraja susreta odbrana Hrvatske je bila neprelazna i selekcija koju će i u naredne dvije godine voditi Ante Čačić je ostala na prvom mjestu grupe I.



Večeras je odigran još jedan meč ove grupe u kojem je Island savladao Kosovo u gostima u Skadru rezultatom 2:1. Islanđane su u vodstvo doveli Siguradson u 25. i Sigurdsson iz penala u 35. minuti, dok je počasni pogodak za Kosovo postigao Nuhiu u 53. minuti.



U trećem susretu ove grupe danas je Turska sa 2:0 savladala Finsku.