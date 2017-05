Kapiten Željezničara Zajko Zeba: Protiv Zrinjskog završavamo posao

Pobijedimo li Zrinjski, sve će biti gotovo, titula dolazi na "Grbavicu", poručio je Zajko Zeba, kapiten Željezničara, uoči 7. kola doigravanja za prvaka u BH Telecom Premijer ligi.

Iako iskusni veznjak priznaje da je forma "plavih" u zadnje vrijeme u blagom padu, navijačima poručuje da će učiniti sve da trenutnu lidersku poziciju sačuvaju do kraja. Očekuje da će značaj derbija protiv Mostaraca, koji se igra u subotu naveče na "Grbavici", prepoznati i navijači, te svojom podrškom pomoći ekipi da se približi šampionskoj tituli, koju čeka još od sezone 2012/13.

"Sve će biti puno jasnije nakon derbija sa Zrinjskim narednog vikenda. Kada kažem jasnije, nadam se da će to biti u pozitivnom smislu za nas, iako smo i te kako svjesni da u toj utakmici možemo i puno toga izgubiti. Mi, naravno, radije mislimo o povoljnom ishodu, o pobjedi koja nas može odvojiti četiri velika boda od Mostaraca i sa kojom bismo gotovo sigurno završili priču o trofeju", rekao je u razgovoru za "Nezavisne" Zajko Zeba.

NN: Ima li pritiska u ekipi?

ZEBA: Ne bih ga nazvao pritiskom. Više je to neki pozitivni adrenalin koji vjerujem da postoji u svakoj ekipi. Pogotovo kada znamo da sa nova tri boda dolazimo u jednu i te kako komotnu situaciju. Pritom Zrinjski kolo poslije nas igra derbi sa Sarajevom. Sve su to neke stvari koje su nam u mislima, ali ćemo u utakmicu ući hladne glave i sa velikom željom da pobijedimo.

NN: Jeste li slutili takav rasplet?

ZEBA: Vjerovatno je malo onih koji su mogli tako nešto predvidjeti. Da nam je neko na početku sezone ponudio trenutni položaj, objeručke bismo prihvatili. Išli smo iz utakmice u utakmicu, korak po korak. Neke stvari su nam se i poklopile i sada smo tu gdje jesmo i smjelo najavljujemo osvajanje trofeja, dok smo pritom Evropu obezbijedili čak šest kola prije kraja. Malo je onih koji su to slutili.

NN: Da li ste posebno analizirali Zrinjski za ovaj meč?

ZEBA: Ne, jer zapravo među nama nema nepoznanica. Vrlo dobro znamo sve vrline i mane protivnika, kao i oni naše. Zato je za nas najbitnije kako ćemo mi stajati na terenu i kako ćemo se ponašati. Svjesni smo da u posljednje vrijeme imamo i određeni pad forme, ali se nadam da će nas navijači doći podržati u velikom broju sada kada nam je najpotrebnije i pomoći nam da odigramo na vrhunskom nivou. Nakon dugo vremena imamo i nešto lakši ritam, srijeda je slobodna, pa smo i odmorniji.

NN: Može li "Željo" napraviti iskorak u Evropi?

ZEBA: O tome je veoma teško govoriti u ovom trenutku s obzirom na to da još ne znamo ni u kojem takmičenju ćemo nastupiti. Međutim, s obzirom na to da ćemo nakon 13 godina ponovo evropske utakmice igrati na "Grbavici", to će nam svakako biti motiv više. Na "Koševu" se nismo osjećali kao domaćini u evropskim nastupima. Uz to, i kada smo imali podršku 10.000 navijača, to se nije osjetilo zbog strukture samog stadiona. Očekujem da će to na "Grbavici" izgledati puno bolje. Sazreli smo kao ekipa, a još ako nam se posreći u žrijebu, biće još bolje.

Raspored do kraja

6. maj: Željezničar - Zrinjski

13. maj: Krupa - Željezničar

20. maj: Sarajevo - Željezničar

27. maj: Željezničar - Radnik