Kasiljas ide u Liverpul?

Legendarnom španskom golmanu Ikeru Kasiljasu istekao je u ugovor u Portu i sigurno je da neće ostati na Dragau. U igru se uključilo nekoliko klubova, ali sva je prilika da će narednu sezonu provesti na Enfildu.

Madridski "As" navodi da je između dvije strane već postignut sporazum, pa bi trostruki osvajač Lige šampiona i svjetski i evropski šampion mogao da se preseli u Premijer ligu, prenosi Sport klub. Rekorder po broj utakmica u Ligi šampiona prije Porta branio je za Real. Ima takođe i ponude iz Kine i Turske, ali je navodno prelomio da hoće sa Redsima u Ligu šampiona.

Pored tri trofeja Lige šampiona sa Realom i reprezentativnih titula sa Španijom, ima još pet titula šampiona Španije, dva Kupa Kralja, četiri trofeja u Super kupu Španije, a dva u evropskom Super kupu, Interkontinentalni kup i Svetsko klupsko prvenstvo.

Iker Casillas has an offer from Liverpool.



As well as offers from Turkey and China.



Keen to join Liverpool [AS] pic.twitter.com/0iRDI10Rlq