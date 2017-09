Klop: Sve ok sa Kutinjom, ali ne igra protiv Sitija

Menadžer Liverpula Jirgen Klop rekao je da očekuje zanimljiv meč protiv Mančester sitija i najavio da u ekipi ponovo neće biti Filipa Kutinja.

"Siti je izuzetno snažan i ne smijemo da im dopustimo da rade ono što oni žele. Obje ekipe su jake u kontranapadima. Biće stvarno zanimljiva utakmica i stvarno uživam u njenoj pripremi", rekao je Klop, prenose britanski mediji.

Fudbaleri Liverpula u subotu od 13.30 gostuju Mančester sitiju u utakmici četvrtog kola Premijer lige.

Poslije tri odigrana kola Liverpul je drugi na tabeli sa sedam bodova, koliko ima i Siti na četvrtom mjestu.

Filipe Kutinjo ponovo neće biti u timu Liverpula iako je igrao za Brazil tokom reprezentativne pauze.

"Imali smo dobar razgovor. Bio je dobro raspoložen i još bolje je trenirao. Ali, morao sam da donesem odluku. U naredne tri nedjelje imaćemo sedam utakmica, tako da neće biti puno vremena za trening", rekao je Klop.

"Prije nego što je otišao za Brazil, on nije trenirao oko tri nedelje. To znači da ga moramo pripremiti za nastavak sezone, što je prilično teško s našim rasporedom. Zato sam odlučio da ga izostavim iz ekipe za Siti. Mogao je da igra 15 ili 20 minuta, ali mislim da to nema nikakvog smisla. I on se složio s tim. Bio je to dobar razgovor", dodao je Klop.