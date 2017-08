Klop: Željko Buvač je mozak Liverpula

Menadžer Liverpula Jirgen Klop govorio je za engleske medije o svom stručnom štabu u ekipi "Redsa", a posebno je istakao pomoćnika, srpskog stručnjaka Željka Buvača.

Pedesetpetogodišnji Srbin je Klopu pomagao u Majncu, Dortmundu i sada Liverpulu, a posebno se ističe njegova zasluga za kreiranje ofanzivnih karakteristika ekipa.

"Bez njih sam niko. Najveća snaga snažnih ljudi je da oko sebe rasporedite snažne ljude na mjesta gdje niste toliko jaki. Ako ste nesigurni nećete to uraditi jer možete da pomislite da je taj drugi bolji od vas i to neko može da primjeti. Ja sa tim apsolutno nemam nikakvih problema i to mi je veoma važno. Bez njih ne bih mogao da radim ovaj posao", rekao je Klop o svom stručnom štabu.

"Zeljko Buvač je 'mozak', Pit Kravic je 'oko', Pep Lijnders je postao veoma važan u kratkom periodu jer sve zapisuje. On je takođe deo 'mozga' jer nas podsjeća šta smo radili prethodno. Džon Ahtenberg je trener golmana 24 časa, nikada nisam sreo nekoga kao on", kazao je Nijemac.

Liverpul se trenutno nalazi u Minhenu gdje igra protiv Bajerna u utorak igra u Audi kupu, dok prvi meč u Premijer ligi ima 12. avgusta kada gostuje Votfordu.

(Sportklub.rs)