Klop želi da ga u Liverpulu naslijedi Džerard

Trener Liverpula Jirgen Klop izjavio je da bi volio da ga jednog dana naslijedi legendarni kapiten tima sa Enfida Stiven Džerard.

Džerard se poslije igračke karijere, u kojoj je nosio samo dresove Liverpula i kratko Los Anđeles Galaksija, odlučio da započne trenersku i to u akademiji "crvenih" gdje trenira mlađe omladince.

"Sjajno je što mogu da uključim Stivena u rad, on je sjajan čovek i jedan od najboljih fudbalera ikada. Rekao sam mu da kada odem, ili me optuste, voleo bih da me nasledi. Uradiću sve da mu pomognem da što više nauči", rekao je Klop za britanski Tajms.

Njemački stručnjak ističe da legende kao što je Džerard bi trebalo da budu na odgovornim pozicijama svojih klubova.

"Budućnosti su potrebne legende kao Džerard. Mnogo je dao Liverpulu i sada je vreme da mu klub ponudi najbolji edukaciju. Nadam se da će do kraja života biti trener", rekao je Klop.

Džerard je od 1998. do 2015. godine predvodio Liverpul, odigrao je 710 utakmica i postigao 191 gol, a osvojio je i 10 trofeja, među kojima je Lige šampiona, ali ne i Premijer lige.