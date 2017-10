Kolašinac: Ne plašimo se Belgije

Sead Kolašinac i na reprezentativno okupljanje pred utakmice kvalifikacija sa Svjetsko prvenstvo protiv Belgije i Estonije stigao je dobro raspoložen i spreman da odgovori svim zadacima koje mu postavi stručni štab.

Pun je samopouzdanja, zdrav i sa optimizmom očekuje subotu i meč protiv"Crvenih đavola".

„Ne trebamo se mi nikoga plašiti. Fudbal se igra 90 minuta i sve je moguće. Oni imaju dobru ekipu, ali i mi isto tako.Već smo igrali sa Belgijom, poznajemo ih i naša prednost može biti i to što igramo kod kuće. Znamo da se moramo boriti, svih 11 koji su na terenu, ali zjedno u utakmici trebaju biti i klupa i navijači. Ako bude tako i ako svi zajedno pružimo maksimalno što možemo, verujem da će na kraju rezultat biti u našu korist“, rekao je Kolašinac i dodaoa:

"Svjesni smo da nam sve zavisi od ove utakmice, ona jeste najvažnija ali nakon nje ne smijemo zaboraviti ni Estoniju. Ipak, idemo se prvo fokusirati na Belgiju, pa ćemo onda razmišljati o Estoniji“.

Iskusni fudbaler govorio je i Arsenalu, klubu koji je pojačao prošlog ljeta.

"To je veliki klub i jako sam sretan što igram u njemu. Dobro su me svi prihvatili, od igrača, stručnog štaba, pa do navijača. Dobro mi ide i zadovoljan sam. Mislim da mi odgovara i stil igre ovdje tako da sam se odlično uklopio", zaključio je Kolašinac.