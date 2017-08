Kosta: Konte imao trenutak ludila

Dijego Kosta rekao je da je menadžer Čelsija Antonio Konte "imao trenutak ludila", kada ga je u junu putem sms poruke obavijestio da na njega više ne računa.

Konte je ljut na Kontea jer mu nije u lice rekao da na njega ne računa, a ljut je i na upravu Čelsija jer ne želi da ga pusti da ode u Atletiko Madrid.

On je prošle nedjelje rekao da ga klub tretira kao "kriminalca", što je na konferenciji za novinare ismijao trener Konte. Španski reprezentativac nije bio u Čelsijevom trening centru u Kobamu otkako je ekipa osvojila šampionsku titulu u maju, a mediji su objavili njegovu fotografiju kako u Čelsijevoj opremi samostalno trenira.

"Konteova poruka? To je bio trenutak ludila. To može da se desi, ali time je pokazao nepoštovanje. Sa trenerima i članovima uprave sam uvijek tražio da razgovaram licem u lice. Nikada im nisam slao sms poruke, a to samo pokazuje kakva je on osoba. Ako me u cijeloj situaciji nešto rastužuje, to su navijači, pošto su me uvijek podržavali, čak i tokom delikatnih trenutaka", rekao je Kosta, prenijeli su britanski mediji.

On je naveo da je boravak u Čelsiju bilo nevjerovatno iskustvo i ponovio da želi da se vrati u Atletiko Madrid, iz kojeg je 2014. godine došao na Stamford Bridž za 32 miliona funti.

Kosta je nedavno rekao da Čelsi traži "nemoguće" od Atletika.

"Svima sam jasno rekao gdje želim da igram. Španija je moja zemlja. Zaljubio sam se u Madrid. Moramo da sačekamo pravi trenutak", rekao je Kosta.

