Kralj kokaina najzaslužniji za procvat fudbala u Kolumbiji

Pablo Emilio Eskobar Gaviria jedan je od najpoznatijih kriminalaca u istoriji, a svojevremeno je bio strah i trepet u Kolumbiji. Ali danas ga se u ovoj zemlji sjećaju i po dobrim stvarima smatrajući da je upravo "kralj kokaina" najzaslužniji za procvat fudbala u ovoj zemlji.

Poznato je da je Eskobar bio okupiran nasiljem, drogom i konstantnim kriminalom, da je ubijao ljude u Kolumbiji iz zabave, ali i danas ljude zgrožava činjenica da ovaj mafijaš ima veoma visok status u zemlji kojoj je nanio toliko zla. Eskobar je ubijen 1993. godine, ali Kolumbijci i dalje znaju reći da se njegovo prisustvo osjeti na svakom koraku.

Malo ko zna da je Eskobar bio veliki ljubitelj najvažnije sporedne stvari na svijetu - fudbala.

Jedan od najpoznatijih svjetskih mafijaša često je bio na utakmicama širom Kolumbije i u jednom trenutku odlučio je da učini nešto kako bi fudbal napredovao. Eskobar je želio da njegova reprezentacija bude konkurentna u Južnoj Americi što nije bio slučaj dok je on bio živ.

Između kriminala i ulaska u politiku Eskobar se počeo baviti i ulaganjem u fudbal

El Patron je investirao u Atletiko Nacional koji je bio iz njegovog rodnog grada Medelina. Nacional je nakon nevjerovatne finansijske pomoći ubrzo izrastao u respektabilan klub ne samo u Kolumbiji, već u Južnoj Americi.

Dovoljno je reći da je nekoliko godina nakon toga Nacional postao prvak Južne Amerike, odnosno osvajač Kopa Libertatoresa. Ali, Eskobaru nije bilo dovoljno što je njegov klub za koji navija od malih nogu bio prvak kontinenta već je želio da Kolumbija postane konkurent tada nedostižnom Brazilu i Argentini.

Zahvaljujući njegovom novcu ova reprezentacija se plasirala na Svjetsko prvenstvo 1994. godine koje se igralo u Sjedinjenim Američkim Državama, ali on to nije uspio da doživi.

"Novac od droge i svakakvog kriminala tada je bio spas za naš fudbal jer smo tako mogli dovoditi skupe strane navijače. Takođe, naši najbolji igrači su ostajali u Kolumbiji i svi znamo ko je zaslužan za to. To je javna tajna, ali sada možemo reći da je Eskobar bio uključen u sve to. Uložio je u reprezentaciju, u kolumbijski fudbal i otišli smo na SP. Nakon toga promijenio se način razmišljanja naših igrača i iako je on mrtav vjerujemo da je sve to zahvaljujući njemu.

Kolumbija je sada respektabilan tim u svijetu i vjerujem da bi on bio presretan zbog toga", rekao je Pačo Maturana, selektor Kolumbije na SP 1994. godine. Nekima će možda biti iznenađenje da je prijateljstvo s Eskobarom imao i jedan od najboljih igrača svih vremena Dijego Armando Maradona.

Legendarni Argentinac je na krajnje čudan način upoznao "El Patrona" koji je bio veliki fan Dijega Maradone. U dokumentarcu o Eskobaru upravo je Maradona otkrio kako je postao prijatelj s njim.

"Bio sam u hotelu u El Katedralu kada su mi naoružani ljudi došli u sobu. Mislio sam da sam uhapšen i nisam znao o čemu se radi. Tada nisam znao ni ko je on, ali brzo sam ga upoznao. Doveli su me na njegovu hacijendu u kojoj je on bio kao u 'zatvoru' i tada mi je pričao koliko voli fudbal. Igrali smo tada fudbal u njegovom dvorištu i svi su se zabavljali.

Tu noć sam vidio najbolje žene na svijetu i sigurno je to najbolja zabava na kojoj sam ikada bio. A, ljudi moji to je trebao biti zatvor za njega. Narednog jutra mi je platio što sam mu pravio društvo i razišli smo se kao da ništa nije bilo", rekao je Maradona.

Revolucija fudbala u Kolumbiji počela je vrtoglavo da se razvija nakon što se silni novac od kriminala počeo ulagati, ali to nikome sada ne smeta.

Iako je bio jedan od najopasnijih mafijaša na svijetu danas se u toj zemlji smatra da je Pablo Eskobar preporodio fudbal u Kolumbiji i zaslužan za sve kasnije uspjehe.

(sportske.info)