Krunoslav Jurčić za Nezavisne: Monako je osvježio evropski nogomet

Član legendarne generacije reprezentacije Hrvatske iz 1998. godine, koja je osvojila svjetsku bronzu u Francuskoj, Krunoslav Jurčić oduševljen je ovosezonskim partijama Monaka u Ligi šampiona. Ipak, za trofejnog igrača Dinama, s kojim je osvojio šest trofeja, a zatim i trenera Zagrepčana, tim iz Kneževine nema prevelike šanse da dođe do samog kraja.

"Drago mi je prije svega zbog Monaka što se plasirao među četiri najbolje ekipe Evrope, što možda malo čudno zvuči. Oni nisu favoriti za osvajanje naslova, ali su donijeli nešto novo, jedno osvježenje u nogomet. Donijeli su jedan nogomet u smislu da daju gol više. Ne igraju kao što igraju Juventus ili Atletiko, koji igraju pragmatičan nogomet, koji će vjerovatno donijeti trofej. Monako igra lepršav fudbal sa više ofanzivnih akcija, sa visokim bokovima i to je ono što mi se sviđa", kaže za "Nezavisne" bivši igrač Torina i Sampdorije i drugi najtrofejniji trener u istoriji Dinama (pet trofeja), odmah iza Miroslava Blaževića (6), koji je u tri navrata trenirao Dinamo, a vodio je još Slaven Belupo, Istru, Lokomotivu, kao i slovenački Maribor.

NN: Koga vidite kao prvog favorita za osvajanje LŠ?

JURČIĆ: Juventus se u ovom trenutku pokazao kao najozbiljnija ekipa koja je profilirana u svim linijama. Po mom mišljenju, najbolje su izbalansirana momčad ako pri tome mislimo da Real ima problema u zadnjoj liniji. Atletiko je godinama u vrhu, ali uvijek mu nešto nedostaje da dođe do samog vrha. Stoga je "Juve" ekipa koja sa najviše prava može očekivati da osvoji Ligu prvaka.

NN: Značajni kotači u igri Juventusa su ove sezone Mario Mandžukić i Miralem Pjanić. Kako gledate na njihove igre?

JURČIĆ: To su vrhunski i svjetski igrači, da nisu, ne bi ni igrali za "Juve". Mandžo je u jednoj novoj ulozi, gdje se malo podredio ekipi, što je dobro za ekipu, međutim, za njega osobno možda nije dobro, jer je ipak profilirao kao špica igrač i koji daje golove. Sada igra jednu više trkačku ulogu. Pjanića moram pohvaliti da je podigao svoju igru za jedan stupanj više u smislu defanzivne igre. To je talijanski nogomet, Juventus gaji taktički i fizički jako zahtjevan nogomet, a on se maksimalno dobro uklopio, izvanredno popunjava taj prostor zajedno sa Semijem Kedirom. Mislim da su on i Mandžukić uz Đorđa Kjelinija i Leonarada Bonućija najstandardniji igrači Juventusa.

NN: Kvalifikacije za Mundijal 2018. su u toku, vidite li Hrvatsku u Rusiji?

JURČIĆ: Hrvatska je od selekcija iz regiona možda u najboljoj poziciji. Imamo dosta otvoren put, iako nas sada čekaju tri neugodne utakmice, gdje se moraju potvrditi ovi osvojeni bodovi.

NN: Može li BiH drugi put uzastopno na SP?

JURČIĆ: BiH takođe ima izgledne šanse ako uđe u doigravanje. Mislim da zaslužuje da se nađe na Mundijalu s obzirom na to kakvu kvalitetu posjeduje u svojoj ekipi i mislim da može ići dalje.

NN: Kako gledate na igre Srbije, koja se nakon dužeg vremena vraća na velika vrata?

JURČIĆ: Srbija se ove godine vratila. Oni imaju tu individualnu kvalitetu, međutim, oni godinama nemaju taj momčadski duh, možda i taj naboj, čak bi rekao i nacionalni. Ipak, mislim da ove godine mogu u Rusiju.

NN: Trenutno ste bez angažmana nakon kratkog angažmana u Turskoj?

JURČIĆ: Bio sam malo u Turskoj, ali nisam imao sreće pri odabiru kluba (Adanaspor) iako je Turska izuzetno perspektivna zemlja u smislu nogometa, izuzetno puno ulažu, s tim da organizacijski još kaskaju za ostatkom Evrope.

NN: Koliko pratite klupski bh. fudbal, čak ste spominjani kao jedan od potencijalnih trenera FK Sarajevo?

JURČIĆ: Pratim nešto površno. Žao mi je Širokog Brijega, koji je nakon dugo godina potonuo. Profiliraju se oni klubovi koji su imali tradiciju, mislim na Zrinjski, Želju, Sarajevo i Čelik, vjerovatno će se vratiti banjalučki Borac i to su klubovi koji će zadržati taj svoj rejting. Što se mene tiče, ja sam prošao dosta ovo područje, bio sam dosta u Hrvatskoj. Želim da idem dalje i da se okušam u evropskom nogometu.