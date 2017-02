LE: Džekina Roma na Lion, Šalke protiv Borusije

Mančester Junajted u osmini finala Lige Evrope igraće protiv Rostova, dok će se u jednom od najzanimljivijih duela sastati Olimpijakos i Besiktaš.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u njemačkom derbiju između Šalke i Borusije iz Menhengladbaha, a ni u sudaru belgijskih predstavnika Genka i Genka.

Selta iz Viga dočekaće u prvom susretu Krasnodar, APOEL će biti domaćin Anderlehtu, Ajaks će gostovati Kopenhagenu, dok se dobar fudbal očekuje i u okršaju Olimpika iz Liona i Rome.

Prvi mečevi na programu su 9. marta, a revanš dueli sedam dana kasnije

Veliko finale zakazano je za 24. maj na 'Friends Areni' u Solni.

