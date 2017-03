LE: Remi u Rostovu, pobjeda Kopenhagena

Fudbaleri Mančester Junajteda remizirali su sa Rostovom 1:1, na gostovanju u Rusiji u prvom meču osmine finala Lige Evrope.

Pobjede su ostvarili Kopenhagen, koji je nadigrao Ajaks 2:1 kod kuće, te Anderleht koji je ostvario minimalan trijumf na gostovanju APOEL-u na Kipru.

Revanš utakmice na programu su 16. marta u Mančesteru, Amsterdamu i Briselu. U ne baš prelijepoj predstavi na koju je uticalo i očajno stanje terena na stadionu Olimp 2, Junajted je poveo u 35. minutu poslije sjajne asistencije Zlatana Ibrahimovića za Henriha Mhitarjana.

Međutim, domaćin je preuzeo kontrolu u nastavku meča i već u osmom minutu nastavka stigao do izjednačenje, sjajnim pogotkom Aleksandra Buharova, koji je grudima primio dubinski pas iza očajnih štopera Junajteda i matirao nemoćnog Davida de Heu.



Kopenhagen je poveo već u 28. sekundi pogotkom Razmusa Falka Jensena, da bi desetak minuta prije poluvremena Kasper Dolberg donio izjednačenje Ajaksu u Danskoj.



Domaćin je bio u podređenom položaju u nastavku meča kada je u pitanju posed lopte, ali stiže do drugog gola preko Andreasa Kornelijusa, pola sata prije kraja.



Uslijedio je žestok pritisak Holanđana, nizali su se udarci ka golu Olsena, a najbolju šansu propušta Davi Klasen, kojem Olsen sjajno brani udarac pet minuta prije kraja.



Srpski reprezentativac Andrija Pavlović je ušao sa klupe u 63. minutu u ekipi Kopenhagena, ali nije uspio da ugrozi gol "kopljanika".



Anderleht je u meču bez mnogo konkretnih šansi stigao do velike prednosti protiv APOEL-a pred revanš u Briselu. Doneo ju je Nikolae Klaudiju Stanču, pogotkom u 29. minutu udarcem u donji lijevi ugao.

