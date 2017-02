LŠ: Domaćini izdominirali! Real postigao 3, a Bayern čak 5 golova!

U jednom od derbija Bajern večeras u Minhenu u prvom meču osmine finala Lige šampiona dočekao je Arsenal. Podjednako interesantno je bilo i na "Santijago Bernabeu" gdje su se sastali aktuelni prvak Real Madrid i Napoli.

Bavarci su spektakularnim golom Arjena Robena u 11. minutu poveli protiv stare mušterije.

Arsenal je izjednačio u 30. minutu preko Aleksisa Sančeza, nakon što je sudija Milorad Mažić duel Roberta Levandovskog i Lorena Košelnog okarakterisao kao jedanaesterac.

Golman Bavaraca Manuel Nojer odbranio je šut Sančeza, ali se lopta odbila do igrača Arsenala koji je uz mnogo sreće poravnao rezultat.iz Londona.

U 39. minutu "tobdžije" su imale još jednu sjajnu šansu, međutim, Granut Džaka je sa 15-tak metara šnažno šutirao direktno u Nojera.

Nekoliko minuta kasnije David Alaba je centrirao, a Robert Levandovski za malo bio "kratak", tako da je njegov udarac glavom otišao je preko gola.

Pred odlazak na odmor u odličnoj poziciji da potpuno preokrene rezutat bio je Mesut Ozil, ali i ovoga puta Nojer je bio na mjestu.

Poljak Robert Levandovski je u 53. minutu još jednom dokazao zbog čega je neprikosnoven u šesnaestercu. Lam je centrirao sa desne strane, a Levandovski u skoku nadvisio Mustafija i drugi put donio prednost svom timu.

Gosti iz Londona se još nisu bili oporavili od gola Levandovskog, a na semaforu je već pisalo 3:1. Poljak je ovoga puta bio asistent, a Tijago Alkantara strelac u 56. minutu.

Kanonada Bavaraca nastavljena je u 63. minutu. Drugi pogodak za ekipu Karla Anćelotija preciznim udarcem sa ivice šesnaesterca postigao je Alkandara.

Tačku na brodolom Arsenela stavio je Tomas Miler u 88. minutu. Reprezentativac Nemačke je samo nekoliko trenutaka ranije zamijenio Levandovskog i prvu priliku pretvorio je u pogodak.

Napolitanci su do prednosti u Madridu stigli prelepim pogotkom Lorenca Insinjea iz velike udaljenosti u 8. minutu, a iznednačenje "kraljevskom klubu", preciznim udarcem glavom, donio je Karim Benzema u 18. minutu.

Madriđani su odlično otvorili drugo poluvrijeme i golom Tonija Krosa, na asistenciju Kristijana Ronalda, sa nekih 15 metara preokrenuli rezultat - 2:1.

U 54. minutu već je bilo 3:1 za "kraljevski klub". Kasemiro je spektakularnim udarcem sa 25 metara savladao Pepea Reinu.

