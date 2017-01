Lalatović prozvao 30 fudbalera, Zorić pojačao Čukarički

Trener Čukaričkog Nenad Lalatović izvršio je danas prozivku na stadionu na Banovom brdu, a na okupljanju pojavilo se 30 fudbalera, među kojima novajlije Petar Jovanović (Rad), Nemanja Obradović (Ahranaikos) i Boris Kopitović (Mladost Podgorica), dok bi Darko Zorić iz atinskog AEK-a trebalo naknadno da se pridruži.

Zorićev dolazak u Čukarički očekuje se danas, a na prvom okupljanju nije bilo Obenga Regana, Ismaela Beka Fofane i Lukasa Pjasentija, koji bi trebalo da se pojave za nekoliko dana iz inostranstva.

Trener Lalatović istakao je da je najbitnije da se ekipa što prije uigra i spremi pred za nastavak prvenstva u Superligi i Kupu Srbije.

"Imamo samo 20 bodova, a moja je želja da pokušamo da uđemo u plej-of. Moramo da budemo realni, to će biti teško, jer osmi na tabeli nam beži 10 bodova što je velika razlika. Ipak, dok god postoji matematički nada, mi ćemo dati sve od sebe", rekao je Lalatović, a prenosi klupski sajt.

Lalatović je dodao da je previsoka suspenzija od četiri meča koju je dobio i najavio žalbu.

"Smatram da nisam trebao da budem kažnjen četiri utakmice, a zašto je tako to nek pričaju drugi. Žaliću se na tu kaznu. Kažnjen sam dok sam bio u Vojvodini, imali su vremena ranije da to urade i možda me Čukarički ne bi uzeo da je bilo poznato da neću voditi tim naredne četiri utakmice", rekao je Lalatović, na šta se nadovezao sportski direktor Vladimir Matijašević i najavio da će se klub žaliti na odluku Disciplinske komisije FSS.

Fudbaleri Čukaričkog radiće u Beogradu do 27. januara, a potom odlaze na dvonedjeljne pripreme na Kipar.