Legendarni Ivica Šurjak: Džeko je kao Ziko

Edin Džeko je pakleno dobar fudbaler i nekad se pitam hoće li stati, kaže legendarni Ivan Ivica Šurjak.

Čovjek koji je svojevremeno svojim fudbalskim umijećem potisnuo u drugi plan velikog Dragana Džajića, u razgovoru za "Nezavisne" pohvalio se da i danas u 64. godini rado zaigra "balun".

Govoreći o reprezentacijama regiona, Hrvatsku je apostrofirao kao fudbalsku silu ne samo u okruženju, nego i Evropi i svijetu. Prognozirao je i rasplet u završnici Lige evropskih šampiona, a poseban respekt ima prema golgeteru Rome.

Velikan splitskog Hajduka i sedamdesetih godina jedan od najmodernijih i najtraženijih igrača Evrope, tokom karijere jedno vrijeme dijelio je svlačionicu Udinezea sa nekadašnjom brazilskom zvijezdom Zikom, na kojeg ga, kako kaže, danas podsjeća upravo kapiten "zmajeva" Džeko.

"Sviđa mi se kako izgleda reprezentacija BiH. Iako ima povremenih oscilacija sve to i dalje djeluje poprilično kompaktno, čvrsto, sigurno.... Ima tu materijala, znanja i kvaliteta za plasman na Mundijal. BiH ima fantastične igrače, ali jedan je, da se na naljute ostalih, za mene iznad svih. Mislim da možete pretpostaviti o kome govorim", rekao je legendarni Šurjak.

NN: Mislite li na Edina Džeku?

ŠURJAK: Apsolutno! To je bez sumnje vanserijski i fantastičan igrač, ali i čovjek. Imao sam priliku osobno ga upoznati, dolazio sam na neke treninge, dok je nastupao za Mančester Siti. Onakav se jednom rađa. Pogledajte samo taj njegov put do vrha, tu statistiku. Kada je sa Volfsburgom pokorio njemačku Bundesligu, pitali su se mnogi može li bolje. Onda je to isto učinio u Engleskoj sa "građanima", sada je na red došla Italija i Roma. Pitam se ima li kraja, šta je sljedeće? On je pakleno dobar igrač, na neki način me podsjeća na Zika! On će odvesti "zmajeve" u Rusiju i samo mi je žao što tako dobar nogometaš nije u završnici nekog evropskog natjecanja sa svojim klubom.

NN: Ko je Vaš favorit u Ligi šampiona?

ŠURJAK: Real Madrid, Monako, Juventus ili Atletiko. Teško je reći jer je to premoćna četvorka. Iskustvo Real Madrida je jako bitno. Iako ne igraju ni oni na nekoj svojoj ful vrhunskoj razini, mislim da imaju dimenziju više od ostalih. Monako je sve iznenadio, Atletiko je uobičajeno dobar. Ipak, ako bih birao po nekim simpatijama to bi, recimo, bio Juventus. Tu ima dosta naših igrača, pritom i igraju veoma čvrsto u obrani, dopadaju mi se njihove kontre i navijam da budu prvaci Europe. Igraju lipo za oko. Ima se tu šta vidjeti.

NN: Kako ste podnijeli eliminaciju Vašeg PSŽ-a?

ŠURJAK: Dvojako! Bilo mi je žao jer je bilo na neki, rekao bih, nepravedan način i što je i dalje mislim PSŽ kvalitetniji. S druge strane, bilo mi je drago što je prošla "Barsa" zbog Ivana Rakitića. Tu su mi nekako osjećanja bila pomiješana.

NN: Koliko ste zadovoljni igrama reprezentacije Hrvatske?

ŠURJAK: I te kako. Mislim da samo neko sa skrivenim namjerama ima pravo kritizirati reprezentaciju, njene rezultate i način igranja. Evidentno je da hrvatska momčad ima kontinuitet igranja na velikim takmičenjima, pa reći ću i dobrih rezultata na istim. To što se tu i tamo desi mala kriza u jednoj-dvije utakmice, nikako ne može biti razlog za salvu kritika i "skidanje glava".

NN: Šta Hrvatsku čini drugačijom od ostalih selekcija regiona?

ŠURJAK: Očigledno da je korak ispred ostalih, a glavni razlog svakako je kvalitet igračkog kadra. Pogledajte samo završnicu najjačih evropskih natjecanja u kojima je veliki broj naših igrača i pritom su ključni za svoje timove. To je dokaz da su "vatreni" na svjetskoj razini.

NN: Ko je danas najbolji hrvatski igrač?

ŠURJAK: Izdvojio bih Luku Modrića. Dopada mi se način njegove igre, pristup... Ima sve što jedan moderan nogometaš danas treba da ima. Svakako ne umanjujem kvalitet jednog Marija Mandžukića, Ivana Rakitića, Danijela Subašića, mladog Marka Pjace... Sve su to vanserijski talenti koji kada se spoje u jedno čine moćnu i jaku reprezentaciju kao što je danas Hrvatska. Hrvatski igrači danas su opravdano na cijeni.

NN: Jeste li preboljeli što ste svojevremeno odbili primamljivu ponudu američkog Kosmosa?

ŠURJAK: Više se ni ne sjećam kolika je bila tačno ta ponuda. Znam samo da je to mislim i za današnje vrijeme vrtoglava cifra. Međutim, ne žalim što sam odbio jer mi se desilo da sam zaigrao u Pari Sen Žermenu, s kojim sam napravio dobar ugovor i sjajnu karijeru. Osvojili smo Kup Francuske, kasnije je došao Udineze te Saragosa.

NN: Koliko često danas igrate fudbal?

ŠURJAK: S obzirom na godine mogu reći da sam poprilično aktivan. Nisam još otišao u nogometnu penziju potpuno. Jednom tjedno odigram sa prijateljima, često sam i na tenisu, ali balun je ipak prva ljubav.

Često smo gubili od Veleža

Popularni Šure nakon mnogo godina u četvrtak je ponovo boravio u Mostaru. U humanitarnoj utakmici za izgradnju Studenskog doma, pučke kuhinje i Centra za dijalog zaigrao je ponovo utakmicu "Pod Bijelim brijegom", za koji ga, kako kaže, ne vežu lijepe uspomene.

"Lipo je doći u Mostar. Dugo nisam bio u BiH i gradu na Neretvi, za koji me iz igračkih dana ne vežu baš lipe uspomene s obzirom da sam često gubio od Veleža na ovom stadionu. 'Rođeni' su u to vrijeme imali strašnu momčad, odlične igrače. Koliko god da su drugi bili kvalitetni, Velež je uvijek bio nerješiva enigma mnogima", kaže Šurjak.