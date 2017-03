Liga Evrope: Mata odveo Junajted dalje, Lion izbacio Romu

Fudbaleri Mančester Junajteda savladali su minimalnim rezultatom ekipu Rostova (1:0) na Old Trafordu i plasirali se u četvrtfinale Lige Evrope.



Prolaz su još ostvarile ekipe Ajaksa, Anderlehta, Liona i Šalkea, a u ranije odigranim mečevima plasman među osam najboljih obezbjedili su Bešiktaš, Genk i Selta iz Viga.



Mančester junajted je nakon 1:1 u Rostov pobjedio ruski tim minimalnim rezultatom golom Huan Mate u 70. minutu. Domaći sastav bio je bolji u ovom duelu, a loša vijest za ’Đavole’ jeste povreda Pola Pogbe koji je morao da napusti teren u drugom poluvremenu.



Roma je savladala Lion na Olimpiku sa 2:1, ali taj rezutat nije bio dobvoljan za plasman među osam naboljih. Već u 16. minutu, kada je Muktar Dijahabi poslije slobodnog udarca glavom postigao gol. Kevin Strutman je izjednačio samo minut kasnije, ali to je bilo sve što je Roma uspjela da uradi.



Rimljani su na kraju pobjedili 2:1, ali zahvaljujući autogolu Luke Tusara.



Ajaks je uspio da nadoknadi 0:1 iz Kopenhagena i sa dva gola nadoknadio zaostatak (2:1).



Najuzbudljiviji meč odigran je u Menhengladbahu, gdje je domaća Borusija poslije prvog poluvremena vodila 2:0 i tako nadoknadila stekla veliku prednost poslije 1:1 u prvom meču. Šalke je, međutim, odmah napao u drugom poluvremenu, i u 54. minutu je smanjio poslije gola Leona Gorecke.



U 68. minutu, Mahmud Dahud je igrao rukom u svom šesnaestercu, tako da je dosuđen penal za Šalke, koji je sigurno izveo Nabil Bentaleb i izjednačio na 2:2. "Rudari" su tako prošli dalje zbog gola u gostima.



Anderleht je na svom terenu pobjedio APOEL 1:0, što je isti rezultat koji je bio u prvom meču



Prvi pogodak pao je na Olimpiku pošto je Lion poveo protiv Rome golom Dijakabe u 16., ali je Roma espresno izjednačila dva minuta kasnije preko Kevina Strotmana (1:1).



Bertrant Traore postigao je vodeći gol za ekipu Ajaksa u 23. minutu, dok u Njemačkoj Menhengladbah vodi protiv Šalkea preko Andreasa Kristensena u 26. minutu.



Na isteku prvog poluvremena Ajaks je povećao prednost iz penala, a precizan sa bijele tačke bio je Kasper Dolberg (2:0). Mehengladbah je takođe u sudijskoj nadoknadi udvostručio prednost preko Mahmuda Dahuda (2:0).



Poslije prvih 45. minuta jedino na Old Trafordu nije pao gol.



U drugom dijelu meča Šalke je do kraja uspio da dođe do izjednačenja golovima Golecka u 54. i Bentaleba u 69, minutu (2:2), dok je Mančester Junajted preko Mate poveo u 70.



Andreleht je u 65. minutu poveo protiv APOEL golom Ačeponga (1:0).



Liga Evrope – osmina finala:



Ajaks – Kopenhagen 2:0 (1:2 prvi meč)

Traore 23, Dolber 45+2 (p)

Anderleht – APOEL 1:0 (1:0)

Ačempong 65

Roma – Lion 2:1(2:4)

Tusart (ag) 60

Dijakaba 16 - Strotman 18

M. Junajted – Rostov 1:0 (1:1)

Mata 70

Menhengladbah – Šalke 2:2 (1:1)

Kristensen 26, Dahud 45+2 - Gorecka 54, Bentaleb 68



Bešiktaš – Olimpijakos 4:1 (1:1)

Abubakar 10, Babel 22, 75, Tosun 84 - Eljunusi 31

Genk – Gent 1:1 (5:2)

Kastanj 20 - Verstaet 82

Krasnodar – Selta 0:1 (1:2)

Maljo 52, Aspas 80