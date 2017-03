Liga Evrope: Roma na koljenima, Genk na korak do četvrtfinala

Na pet mečeva osmine finala Lige Evrope u Lionu, Pireju, Gelzenkirhenu, Vigu i Gentu postignuto je 20 golova, a najveći korak ka četvrtfinalu napravio je Genk.

U belgijskom okršaju Genk je slavio sa ubjedljivih 5:2 na gostovanju kod Genta, koji je promašio penal na 4:2.

Meč večeri odigran je u Lionu gdje je Olimpik savladao Romu 4:2, poslije dva preokreta i nekoliko spektakularnih golova, dok je Selta u nadoknadi vremena savladala Krasnodar 2:1.

Preostala dva meča završena su po 1:1, a blagu prednost stekli su Borusija Menhengladbah protiv Šalkea i Bešiktaš protiv Olimpijakosa.



Revanš utakmice su 16. marta.

Spektakl u Lionu počeo je golom Diakabija u osmom minutu, poslije dodavanja Rafaela, ali Roma preuzima kontrolu u nastavku i preokreće do poluvremena.



Mohamed Salah i Federiko Facio kaznili su dvije greške domaće odbrane, kojima je kumovao upravo strelac vodećeg pogotka Diakabi.



Međutim, sve se preokreće u drugom poluvremenu, Lion je dominirao i bukvalno razbio "vučicu", a sjajnu igru je krunisao sa tri sjajna pogotka.



Toliso je već u trećem minutu drugog dijela meča izjednačio rezultat, da bi drugi preorket u Lionu doneo rezervista Nabil Fekir, tri minuta po ulasku na teren. On je jednim driblingom prevario četvoricu Rimljana prije nego što je poslao dijagonalu.



Tačku na fantastično drugo poluvreme "lavova" stavio je najbolji napadač Liona Aleksandar Lakazer, evrogolom u drugom minutu nadoknade vremena.



Genk je demolirao Gent već u prvih 45 minuta iako je sredinom poluvremenu izgledalo da će voditi veliku bitku do posljednje sekunde.



Malinovski je donio vođstvo gostima u 21. minutu, ali je ubrzo izjednačio Kalu. Međutim, Genk postiže još tri gola do pauze preko Kolija, Samata i Uronena.



Domaćin smanjuje pola sata prije kraja meča golom Kulibalija, a onda dobija i penal i šansu da se potpuno vrati u živo. Međutim, Perbe promašuje sa bijele tačke u 67. minutu, a svega pet kasnije Samata drugim golom "ovjerava" veliku pobjedu gostiju i verovatno plasman među osam najboljih u takmičenju.



Junak Selte bio je rezervista Klaudio Bove koji je u posljednjem minutu utakmice glavom poslao loptu u lijeve rašlje za pobjedu Španaca nad Krasnodarom.



Vinsent Abubakar je kaznio očajno ispucavanje golmana Olimpijakosa Lealija početkom drugog poluvremena i donio blagu prednost Bešiktašu protiv crveno-bijelih iz Pireja, pred revanš u Istanbulu.



Sjajan meč viđen je i u njemačkom dvoboju u Gelzenkirhenu, gdje je Borusija povela u 15. minutu poslije sjajne kombinacije Štindla i Hofmana, ali samo deset minuta kasnije Burgštaler poravnava rezultat.



Šalke je dominirao u nastavku, redale su se šanse ispred gola gostiju iz Menhengladbaha, ali je Jan Zomer blistao na golu "koltova" i iz pomoć prečke sačuvao odličan rezultat Borusiji pred drugih 90 minuta.