Lion pružio ruku SFK 2000

Iz Ženskog fudbalskog kluba Lion, aktuelnog prvaka Evrope, na adresu SFK 2000 Sarajevo stigla je ponuda za saradnju.

U čemu će se konkretno ogledati trebalo bi da se zna u narednom periodu, a višestruke prvakinje i osvajačice Kupa BiH s radošću su primile ovu informaciju. Šefica stručnog štaba i uporedo selektorka ženske fudbalske reprezentacije BiH Samira Hurem ponudu iz Francuske vidi i kao svojevrsnu nagradu za rad i uspjehe ovog sportskog kolektiva, ne samo u BiH nego prije svega na međunarodnoj sceni.

"Samo nekoliko dana nakon što je Lion osvojio UEFA Ligu prvaka na našu adresu stigla je ponuda za saradnju. Čelnici njihovog kluba su o našem radu, osim kroz rezultate, upoznati i preko našeg generalnog sekretara Azre Numanović, koja je član Izvršnog odbora Evropske asocijacije ženskih fudbalskih klubova pri UEFA. Mi smo na njihov upit pozitivno odgovorili i sada čekamo njihov konkretan prijedlog u čemu bi se ta saradnja ogledala", objasnila je Huremova.

Ipak, prvi koraci već se naziru. Francuski klub traži kvalitetnu igračicu na lijevom boku, a to bi mogla biti uzdanica SFK 2000 Amela Kršo.

"Pitali su nas imamo li im ponuditi kvalitetnu igračicu na toj poziciji i mi smo predložili Amelu Kršo. Oni su je skautirali, pregovori traju, pa ćemo vidjeti hoće li zadovoljiti ukuse ovog velikog kluba. Sama činjenica da jedan ovakav klub želi da se na bilo koji način poveže s nama za nas je velika nagrada. Sve nam to laska i govori o nama. Zamislite da jedan Real Madrid pošalje ponudu nekom muškom klubu iz BiH za saradnju, a to se nama upravo desilo. To je dokaz našeg predanog rada, dinamike napretka i stalne težnje ka boljem", smatra Huremova.

Naravno, i Sarajke će imati svoje prijedloge eventualnog plana buduće saradnje. Plan je afirmacija mladih igračica.

"Mi već nekoliko godina imamo u planu formiranje akademija koja bi okupljala ne samo igračice iz Sarajeva, nego talente iz svih krajeva BiH. Lionu ćemo ponuditi da se uključi u taj projekat, ulažu na određeni način, pravimo razmjenu mladih igračica kroz kampove, a sve naravno na obostrano zadovoljstvo. Raspoložene smo i bile bi ponosne da radimo po njihovom programu. Naravno, za sve je potrebna i određena finansijska podrška", ističe Huremova.

Ona smatra da je najbolja promocija kluba svakako kontinuiran nastup u UEFA Ligi prvaka, gdje ih je od osmine finala prošle sezone dijelila jedna minuta. Rad ekipe i Samire Hurem prepoznao je i žiri Izbora sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT-a, koji je Huremovu prošle godine proglasio za najboljeg trenera.