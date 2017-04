Liverpul predstavio dresove za sljedeću sezonu

U čast 125. rođendana Liverpul je predstavio dresove za sljedeću sezonu i oduševio navijače dizajnom i izgledom.

Dresovi su tamno crveni i najviše podsjećaju na one iz 1984. godine kada su Redsi u Italiji osvojili četvrtu titulu u Ligi šampiona pobjedom nad Romom poslije boljeg izvođenja penala.

Radi se o dresu koji je potpuno u retro stilu, sa bojom koju pristalice kluba zovu “Šenkli crvena” u čast legendarnog trenera Bila Šenklija. Pored toga je promijenjen i grb na kojem piše “1892-2017” - 125 godina. Pozadi, ispod ruba, se nalazi i broj 96 kao podsjetnik na navijače koji su zbog velike greške policije poginuli u tragediji na “Hilsborou”.

A unique history. An unforgettable journey. Our new home kit, celebrating 125 years of Liverpool FC:

Igrači Liverpula će nove dresove predstaviti i zvanično 21. maja u posljednjem kolu Premijer lige protiv Midlzbroa.

Four fans, all of them #PureLFC. A special gift for their constant and cherished support.



— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2017

- Ovaj dres je poseban, daje nam poseban osjećaj, pravi ponos. Ove godine je 125. godina od osnivanja, slavimo naše nasljeđe i ponosno ćemo ovaj dres nositi - rekao je kapiten “crvenih” Džordan Henderson.