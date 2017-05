Malezijci ne žele da putuju na utakmicu u Sjevernu Koreju

Azijska fudbalska federacija (AFC) razmatra žalbu Malezije u kojoj se traži da reprezentacija te zemlje ne igra kvalifikacioni meč za Kup Azije protiv Sjeverne Koreje u Pjongjangu sljedećeg mjeseca.

Diplomatski odnosi između dvije zemlje zaoštreni su nakon ubistva Kim Jong Nama, starijeg brata sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, na Međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru u februaru.

Maležanskom timu je zabranjeno da putuje u Sjevernu Koreju, što ga je spriječilo da igra meč, koji je prvobitno bio zakazan za 28. mart.

Iz AFC je stigla vijest da će odloženi meč grupe B biti odigran 8. juna, ali su iz Fudbalskog saveza Malezije uložili žalbu.

"Mogu da potvrdim da smo primili žalbu koju su podnijeli Maležani i sada je u fazi razmatranja", izjavio je portparol AFC.

Ministar omladine i sporta Malezije Kairi Jamaludin izrazio je zabrinutost za bezbjednost fudbalskog tima svoje zemlje u Pjongjangu.

"Tenzije između Malezije i Severne Koreje su se malo smirile, ali ta zemlja se konstantno suočava sa mnoštvom problema koji se tiču cijelog svijeta. Zabrinuti smo za bezbjednost naših fudbalera", rekao je Jamaludin.

Kup Azije biće održan 2019. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a broj reprezentacija koje učestvuju biće povećan sa 16 na 24. Turnir će ujedno služiti i kao kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo.

#ACQ2019 Group B between DPR Korea and @FAM_Malaysia will now take place in Pyongyang on June 8, 2017.#OAOG #Asia pic.twitter.com/AB7YV8c1kP