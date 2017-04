Malme zove Ibru: Kod nas možeš igrati i s jednom nogom

Fudbaler Mančester junajteda Zlatan Ibrahimović povrijedio je ligamente koljena prošle sedmice na utakmici sa Anderlehtom i za švedskog napadača je ova sezona završena.

Ugovor sa "Crvenim đavolima" popularnom Ibri završava na kraju ove sezone, a još nije poznato da li će potpisati novi, ili će dići sidro s Old Traforda.

Sigurno je da mu neće biti teško pronaći novi klub ukoliko odluči da ne produži ugovor sa Junajtedom, jer su već ranije interesovanje pokazali timovi iz američkog MLS-a.

U međuvremenu je sjajni napadač dobio poruku od navijača Malmea da se vrati u Švedsku gdje je i počeo karijeru.

Malmö-fans with a message to Ibra "Get well Zlatan - you can play in the Swedish league with one knee" pic.twitter.com/9W6c0IpHge